Нужно ли пить электролиты летом: эксперты дали советы

Дисбаланс электролитов может привести к неприятным последствиям.

Поддержание водного баланса имеет решающее значение для предотвращения связанных с перегревом состояний, как тепловой удар. Также, если летом человек особенно сильно потеет, то может возникнуть необходимость восполнить электролитов в организме.

Издание Real Simple выясило у экспертов, что нужно знать об электролитах и нуждается ли организм в них летом.

Что такое электролиты

Электролиты – это минералы, проводящие электричество, что позволяет организму нормально функционировать, объясняет диетолог Эмма Шелтон.

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"Они необходимы для обеспечения работы нервной системы, контроля мышечной координации, поддержания баланса жидкостей внутри и снаружи клеток, а также для укрепления иммунитета. Без электролитов мозг не смог бы функционировать, а сердце – биться", - говорит Шелтон.

Различные электролиты, в том числе натрий, калий, магний и кальций, выполняют в организме несколько разные функции.

В каких случаях нужно пить электролиты

Организм естественным образом теряет электролиты вместе с жидкостью, например, при диарее, рвоте, мочеиспускании и потоотделении. Как правило, это не представляет проблемы, объясняет доктор медицины Шайенн Фалат.

"В нормальных физиологических условиях организм обычно способен поддерживать надлежащий баланс между поступлением и потерей электролитов. Однако повышенное потоотделение в жарких и влажных условиях может значительно ускорить потерю электролитов и воды из организма. Если восполнять только воду без электролитов, мы рискуем нарушить этот необходимый баланс", – отмечает она.

Кроме того, некоторые заболевания и лекарственные препараты также могут ускорять потерю электролитов.

По словам Шелтон, хотя летом вы можете потеть больше, электролитные напитки зачастую не нужны.

"Если вы ведете преимущественно сидячий образ жизни и находитесь в помещении с кондиционером, вам, скорее всего, не понадобится дополнительные дозы электролитов", – говорит она.

Более того, по словам Фалат, потребление слишком большого количества электролитов может усугубить сердечено-сосудистые проблемы.

"Когда баланс нарушается, могут возникнуть усталость, мышечные судороги или слабость, тошнота, головная боль или нерегулярное сердцебиение", – говорит Фалат.

Откуда можно взять электролиты

По словам экспертов, люди получают электролиты в основном с пищей и напитками, поэтому для поддержания уровня электролитов в пределах нормы достаточно просто соблюдать сбалансированную диету. Хотя в продаже имеется множество готовых напитков, старайтесь получать электролиты с пищей.

"Лучший способ восполнить электролиты – это питание, богатое питательными веществами", – советует диетолог Натали Уолш.

Она рекомендует избегать готовых напитков, которые могут содержать много сахара и натрия. Вместо этого сосредоточьтесь на употреблении разнообразных орехов, семян, молочных продуктов, фруктов и овощей, которые содержат различные электролиты. И, конечно же, нужно пить достаточное количество воды.

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