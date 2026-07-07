Возможно, некоторые из них до сих пор есть в вашем шкафу.

Тренды начала 2010-х снова возвращаются в моду, но теперь они выглядят более современно и легко вписываются в повседневные образы.

Многие вещи, которые когда-то были на пике популярности, вновь можно увидеть в коллекциях известных брендов.

Рассказываем, что сейчас в тренде у женщин.

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Какой стиль одежды сейчас в тренде

Мода продолжает меняться, и вместе с ней возвращаются вещи, которые были популярны несколько лет назад. После долгого периода господства оверсайза дизайнеры все чаще делают ставку на более женственные силуэты, романтичные платья и джинсовую классику. Рассказываем, что сейчас в моде для женщин – эти тенденции уже появились в новых коллекциях известных брендов.

Узкий силуэт

Главный модный тренд сегодня - возвращение более женственного и аккуратного силуэта.

Если еще недавно почти весь гардероб "строился" вокруг оверсайза, то сейчас в коллекциях брендов все чаще появляются приталенные вещи, узкие джинсы, небольшие футболки и лаконичные жакеты. Такой силуэт особенно хорошо подходит девушкам и женщинам невысокого роста.

При этом в моду вернулись далеко не все тренды 2010-х. Слишком облегающие джинсы с низкой посадкой, миниатюрные тренчи и худи - по-прежнему остаются в прошлом.

Джинсовая рубашка и куртка

Джинсовая рубашка давно считается базовой вещью гардероба и практически не выходит из моды. Но вот джинсовые куртки после нескольких лет затишья снова стали одним из главных трендов.

Особенно актуальны объемные модели в стиле 80-х - с большими карманами и кулиской на талии. Их можно сочетать не только с джинсами, но и со светлыми брюками, юбками или платьями.

Романтичное платье

Платья с цветочным принтом, рюшами и легкими струящимися силуэтами снова переживают пик популярности. Такие модели можно встретить практически во всех новых коллекциях.

Платья хорошо смотрятся как в мини, так и в длине миди или макси.

Рубашка в клетку

Клетчатые рубашки, которые когда-то были неотъемлемой частью гранж-стиля, тоже остаются актуальными - сегодня их носят как самостоятельную вещь или используют в качестве верхнего слоя.

И, хотя ажиотаж вокруг них уже не такой сильный, клетчатая рубашка по-прежнему считается универсальной покупкой, которая легко вписывается в базовый гардероб.

Футболка с надписью

Футболки с принтами и надписями снова стали популярными. Они помогают сделать образ более расслабленным, современным и визуально "омолодить" его.

Главное - не забывайте, что это достаточно яркий элемент гардероба, поэтому лучше сочетать его с более спокойными вещами.

Короткие джинсовые шорты

Если еще недавно в моде были длинные джинсовые бермуды, то сейчас дизайнеры снова предлагают короткие модели.

Особенно актуальны шорты с необработанным краем – почти такие же, какие были популярны в начале 2010-х. Правда, сегодня их чаще рекомендуют носить во время отдыха или на пляже.

Платье-футболка

Платья-футболки вновь вернулись в тренды, но в современном прочтении: ныне популярны свободные модели длины миди и макси, а также приталенные варианты и платья с разрезами.

Их советуют сочетать с лоферами, объемными кожаными сумками или дополнить акцентной брошью. Мини-платья фасона поло лучше всего смотрятся с обувью на плоской подошве.

Трикотажное обтягивающее платье

Еще один заметный тренд - облегающие трикотажные платья. Когда-то они стали популярными благодаря модели Wolford Fatal Dress, а сегодня похожие варианты вновь оказались в центре внимания.

Такие платья особенно выигрышно смотрятся на фигуре с выраженной талией и округлыми бедрами, подчеркивая естественные линии силуэта.

Ранее мы рассказывали, какие духи пахнут дорого - какой парфюм из 90-х снова в моде.

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