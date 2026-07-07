Силы обороны впервые сбили российские дроны 'Молния' с искусственным интеллектом (видео)

Использованием таких беспилотников занимается 50-я отдельная бригада беспилотных систем РФ "Варяг".

Силы обороны впервые успешно перехватили российские беспилотники "Молния", оснащенные элементами искусственного интеллекта.

Цели были уничтожены в конце июня с помощью дронов-перехватчиков "Генерал Черешня AIR" и "Генерал Черешня Bullet" во время отражения атаки на Запорожском направлении, сообщили в Батальоне полиции особого назначения Главного управления Нацполиции Запорожской области.

Как добавили бойцы дивизиона перехватчиков БПЛА "Посипаки" 39 ЗРП и 23-й бригады Нацгвардии "Хортица", это одни из первых подтвержденных случаев эффективного перехвата новой модификации "Молнии", которую российская армия в настоящее время активно применяет на Запорожском направлении.

Украинские военные подчеркнули, что успешное уничтожение новых "Молний" является сложной задачей, поскольку они летят автономно и их трудно обнаружить. В среднем до 10 таких "Молний" россияне запускают в разное время суток.

Применение таких беспилотников осуществляет 50-я отдельная бригада беспилотных систем РФ "Варяг", которая вместе с подразделением "Рубикон" является одним из главных операторов новых беспилотных технологий на этом направлении.

По данным украинских военных, именно Запорожская область стала одним из ключевых полигонов для испытания российских беспилотных систем – от дальнобойных FPV-дронов до модернизированных "Молний" и ударных БПЛА типа Shahed.

Запорожское направление остается одним из наиболее технологически насыщенных театров боевых действий, где обе стороны постоянно тестируют новые решения в сфере беспилотной войны. Именно поэтому успешные перехваты новых российских систем важны для оценки эффективности современных средств борьбы с БПЛА.

Запорожское направление: новости

Сегодня пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины, полковник ВСУ Владислав Волошин сообщил, что россияне увеличивают дальность средств поражения – именно из-за этого усилилась угроза для города Запорожья.

А вчера Волошин заявил, что российские оккупанты находятся примерно в 30 километрах от города Запорожья.

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