В Киеве подготовили резервное питание для системы водоснабжения: Кличко о подготовке к зиме

Уже построены системы резервного энергоснабжения мощностью почти 16 МВт, которые будут обеспечивать потребности водопроводного хозяйства столицы.

В рамках подготовки к зиме в Киеве построены системы резервного энергоснабжения для объектов водоснабжения. К сожалению, город вынужден реализовывать план устойчивости самостоятельно.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "Столица продолжает готовиться к новому отопительному сезону и воплощать в жизнь проекты Комплексного плана энергетической устойчивости города. В частности, уже построены системы резервного питания мощностью почти 16 МВт, которые будут работать для нужд водопроводного хозяйства столицы", – рассказал Кличко.

По словам мэра, для надежного водоснабжения установлены 3 дизель-генераторные установки мощностью по 5,2 МВт каждая. Все они оснащены частотными преобразователями для повышения надежности и безаварийной работы. В целом Киев планирует построить дизельные энергокомплексы мощностью около 40 МВт.

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Также Кличко напомнил, что Киев вынужден реализовывать план устойчивости самостоятельно, поскольку государство не оказывает помощи столице.

"Киев реализует план устойчивости, к сожалению, самостоятельно. И это при том, что план столицы включает преимущественно общегосударственные стратегические проекты: инженерно-техническую защиту, когенерацию, резервное питание систем водоснабжения и водоотведения, а также развитие распределенной тепловой генерации. Общая стоимость проектов, которые реализует город, – почти 23 млрд грн. Вместе с тем со стороны государства как партнера столицы надлежащего участия мы не видим", – отметил мэр.

Он добавил, что при реализации плана столица применяет комплексный подход. Внедряет все возможные эффективные и технически апробированные решения и модели.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко инициировал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны по вопросам участия государства в реализации плана устойчивости столицы.

Также сообщалось, что КГГА направила в правительство, СНБО и Офис президента конкретные предложения по урегулированию этой ситуации.

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