ВСУ за ночь поразили 8 танкеров теневого флота РФ в Азовском море, – Мадьяр (видео)

В течение ночи на временно оккупированной территории Украины были нанесены точные удары по 58 военным целям.

Силы беспилотных систем ВС Украины ночью 7 июля поразили 8 танкеров с топливом, которые находятся под международными санкциями, – это суда так называемого теневого флота России. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр), также обнародовав видео "охоты".

"Теневой флот выходит из чата. Восемь танкеров теневого флота РФ были обнаружены и выведены из строя за одну ночь пилотами "Кайрос" 414-й бригады "Птицы Мадяра". Битва за бензин для Крыма в Азовском море продолжается", – подчеркнул военный.

По его словам, воздушный морской бой в ночь на 7 июля вышел на "промышленный уровень": поражен косяк из 8 танкеров с топливом, сухогруз и паром.

Видео дня

"Мадяр отметил, что суда значительно повреждены, зафиксированы пожары.

Все танкеры идентифицированы – они находятся под международными санкциями, их дедвейт составляет по 7000 тонн, длина – 140 метров, суда построены в 2006–2012 годах. Это "Венера-3", "Санар-1", "Санар-17", "Климена", "Тети", "Алексей Саврасов", "Пенелопа".

Кроме того, в течение ночи в оперативной глубине противника на временно оккупированной территории Украины силами СБС результативно отрабатывались 58 военных целей, добавил Бровди.

По его словам, также в Крыму были поражены энергоузлы, которые "горели вместе с логистикой".

Удары по России

Напомним, Украина выступила с юридической и военной инициативой на международной арене, призвав считать суда российского "теневого флота" легитимными военными целями.

В ночь на 6 июля Силы обороны успешно поразили два танкера, перевозившие бензин из Таганрога в оккупированный Крым.

А 5 июля Мадяр сообщил, что на территории временно оккупированного Крыма за двое суток было поражено 16 энергоузлов.

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