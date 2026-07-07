Как 'добыть' ракеты для Patriot для Украины: в Washington Post рассказали, что нужно делать

По мнению журналистов, самая большая проблема не в деньгах, а в страхе.

Рано утром в понедельник Россия выпустила по Украине массированный залп ударных беспилотников и ракет, в результате чего погибли по меньшей мере 22 человека - большинство из них в Киеве. Об этом пишет The Washington Post.

Украинская система ПВО сбила большую часть беспилотников. Но из 29 баллистических и гиперзвуковых ракет, выпущенных в ходе обстрела, они не перехватили ни одной. При этом три недели назад Украине удалось сбить 15 из 19 российских баллистических ракет, выпущенных по столице.

Издание отмечает, что главным препятствием на пути к миру является президент России Владимир Путин. Переговорщики говорят, что контуры соглашения о прекращении боевых действий уже видны. Но Путин занял жесткую позицию, требуя от Украины передачи территорий, которые его армия не смогла захватить силой.

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"Нехватка ракет для Patriot дает России преимущество. Иранская война сильно истощила американские запасы. Аналитики прогнозируют, что запасы Patriot не восстановятся в течение нескольких лет, несмотря на ожидаемое увеличение производства, и предупреждают, что пополнение запасов будет иметь приоритет над поставками союзникам", - сказано в статье.

По мнению журналистов, самая большая проблема не в деньгах, а в страхе. Европейские правительства располагают истребителями, которые могут быть переданы Киеву в течение нескольких недель. Но это создаст брешь в их собственной обороне. Многие европейские правительства не верят, что Вашингтон, занятый пополнением запасов, истощенных Ираном, когда-либо поможет им перевооружиться.

Они считают, что на предстоящем саммите НАТО в Анкаре Трамп может дать союзникам простое обещание: любая страна, которая передаст Украине ракеты для Patriot, займет место в приоритетном порядке по мере наращивания производства:

"Обещание должно быть не просто словами. Союзники уже слышали заверения о поставках вооружений и наблюдали, как сроки отодвигаются все дальше и дальше в будущее. Оно должно быть подкреплено контрактами на поставку. Администрация также могла бы расширить лицензирование европейских производственных линий; предприятия по выпуску ракет для Patriot уже строятся в Германии".

Самый быстрый путь Пентагона к восстановлению запасов до уровня, существовавшего до Ирана, - по некоторым оценкам, к середине 2028 года - предполагает, что каждая новая ракета поступит в американские запасы, а ни одна - в запасы союзников.

Важно, что эта ошибка не является пустяком, но администрация Трампа решила прорвать оборону США, начав войну с Ираном. Теперь Пентагон оказался в гораздо более стесненном положении, чем хотелось бы любому военному планировщику.

"Такова цена нерешительной войны, которую он сам выбрал. Но бездействие, когда Киев подвергается обстрелам, подчеркнет как для Москвы, так и для Пекина, что решимость приносит свои плоды. Вероятно, за этим последуют новые авантюры", - пишут журналисты.

Они считают, что поддержка усилий союзников по привлечению Путина к переговорам - это просчитанный риск, на который стоит пойти. Позволить Путину поверить в возможность получения дополнительных уступок с воздуха лишь продлит кровопролитие.

Дефицит ракет для Patriot

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Германией и другими европейскими странами о запуске совместного производства американских ракет в Европе. Речь идет о ракетах AIM-120 AMRAAM компании Raytheon, а также о создании центра технического обслуживания ракет PAC-3 для систем Patriot производства Lockheed Martin.

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