Зеленский объявил о подписании оборонных соглашений с рядом стран

В частности, соответствующие соглашения уже заключены с Нидерландами и Эстонией.

Украина подписывает соглашения об оборонном сотрудничестве в формате Drone Deal с другими странами во время саммита НАТО в Анкаре. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил по итогам встреч с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном и премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом в Анкаре.

Соглашение с Нидерландами

Как сообщил Зеленский, документ предусматривает сотрудничество в сфере безопасности, оборонной промышленности, военной экспертизы, кибербезопасности, технологий, исследований и разработок, а также обмен опытом.

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При этом правительство Нидерландов обязалось предоставить Украине военную поддержку на сумму 9 миллиардов евро до 2029 года включительно.

"Мы очень рады, что наши команды подготовили Drone Deal между нашими странами. И, конечно, это поможет с экспортом, а также с совместным производством, обменом идеями и опытом, которым мы располагаем", – подчеркнул Зеленский.

Соглашение с Эстонией

Соответствующее соглашение предусматривает развитие оборонно-промышленного комплекса, технологическое сотрудничество, обмен опытом и разведданными.

Таким образом, Украина и Эстония будут развивать совместное военное производство и запустят новые производственные мощности на территории обеих стран. В частности, речь идет об изготовлении средств ПВО, дронов, сенсорных систем и систем раннего предупреждения, боеприпасов, систем управления боем и морских сил.

"Это соглашение – не только путь к более тесному сотрудничеству между нашими странами. Это шаг и сигнал доверия, ведь мы заключаем такое соглашение с очень близким другом, и это имеет огромное значение. Конечно, мы также всегда благодарны за вашу сильную поддержку – военную и гуманитарную, – а также за ваши шаги, направленные на постоянную поддержку Украины на нашем пути в ЕС и НАТО", – сообщил Зеленский.

В свою очередь, премьер-министр Эстонии отметил, что Drone Deal – это важный документ, который укрепляет партнерство между странами.

"Сотрудничество на таком промышленном уровне для нас очень важно, ведь вы – лучшие в этой сфере, и мы стремимся к сотрудничеству", – отметил Михал.

Соглашение с Данией

Также Зеленский встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, и они подписали соглашение в формате Drone Deal.

"Это уже девятое подобное соглашение для Украины, и важно, что всё больше партнёров присоединяется к этому формату, который открывает больше возможностей для совместного оборонного производства, обмена экспертизой, прозрачности в экспорте оружия. Вместе мы строим новую архитектуру безопасности", – сообщил Зеленский.

По его словам, теперь Дания получит доступ к украинскому экспорту оружия, проверенному войной.

Кроме того, ведется подготовка соглашения Drone Deal между Украиной и Германией.

Планы заключить подобные соглашения с другими странами

Как сообщил Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Канады Джеем Карни, особое внимание было уделено подготовке соглашения в формате Drone Deal между Канадой и Украиной. Также ведется работа над Drone Deal с Норвегией.

Как сообщал УНИАН, в марте Украина начала подписывать соглашения о поставках дронов со странами Ближнего Востока на десятилетний период. Первыми странами, с которыми были подписаны такие соглашения, стали: Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ. Было предусмотрено производство вооружения и обмен дефицитными средствами, а также обеспечение Украины дизельным топливом.

По данным издания The Hill, администрация президента США Дональда Трампа уже несколько месяцев затягивает подписание масштабного соглашения о дронах с Украиной, хотя именно американские военные отстают в этой сфере и сами пытаются наверстать упущенное.

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