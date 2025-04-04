Президент США Дональд Трамп заявил, что это произошло прямо перед ее "большой победой".

Президент США Дональд Трамп поддержал лидера французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен. Это произошло после того, как ее приговорили к 4 годам лишения свободы (2 условно, 2 - с электронным браслетом) в деле о растрате средств ЕС. Кроме того, суд во Франции запретил ей баллотироваться на госдолжности.

Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что это дело является "охотой на ведьм". "Охота на ведьм против Марин Ле Пен является еще одним примером того, как европейские левые используют закон, чтобы заставить замолчать свободу слова и подвергнуть цензуре своего политического оппонента", – написал он.

При этом президент США решил добавить, что европейские лидеры "зашли слишком далеко", когда посадили оппонента в тюрьму. По его словам, это произошло накануне ее "большой победы".

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"Я не знаю Ле Пен, но я ценю то, как тяжело она работала столько лет. Она понесла потери, но продолжала идти", – отметил Трамп. Кроме того, он считает, что Ле Пен "не знала о хищении средств ЕС" и что это и вовсе "бухгалтерская ошибка".

Что известно о задержании Ле Пен

Ранее УНИАН сообщал, что Ле Пен и восемь членов Европарламента признаны виновными в растрате средств. Лен Пен обвинили в нецелевом использовании государственных средств. Кроме срока, женщина обязана выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.

Кроме того, сторонники "подруги Путина" заступились за нее, заявив, что они "шокированы невероятно суровым" приговором. Среди ее "друзей" — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, член Палаты представителей Нидерландов Герт Вилдерс, член Конгресса депутатов Испании Сантьяго Абаскаль и другие.

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