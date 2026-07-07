Международные резервы Украины резко выросли впервые за почти полгода

Текущий объем может покрыть 5,2 месяца будущего импорта.

Международные резервы Украины в июне увеличились на 12,1% и по состоянию на 1 июля составили 51,27 миллиарда долларов. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Положительная динамика зафиксирована благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты национальным регулятором и долговые выплаты в иностранной валюте. Так, на валютные счета в июне поступило 11,32 млрд долларов, из которых 6,82 млрд – от Европейского Союза и 4,5 млрд – через счета Всемирного банка.

Кроме того, Украина получила первую выплату в рамках первого оборонного транша по программе Ukraine Support Loan в размере 4,4 млрд долларов от ЕС. В связи с целевым назначением использования средств они не были зачислены в международные резервы.

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На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было выплачено 269,7 млн долларов. Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 171,5 млн долларов. На валютном рынке НБУ в июне продал 5,15 млрд долларов.

В результате переоценки финансовых инструментов и под влиянием других факторов международные резервы сократились за месяц на 191,4 млн долларов.

Золотовалютные резервы Украины – последние новости

За май международные резервы Украины сократились на 5,2%. В результате валютных интервенций НБУ и долговых выплат в иностранной валюте они составили 45,7 миллиарда долларов по состоянию на 1 июня. Падение резервов фиксировалось четыре месяца подряд.

За прошлый год международные резервы выросли более чем на 30% – до 57,3 миллиарда долларов. Это стал лучший показатель в истории Украины.

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