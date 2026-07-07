Эксперимент ученых по утолщению арктического льда оказался успешным, но есть нюанс

Ученые оценили преимущества одного из самых безопасных и простых методов утолщения арктического льда.

Простой метод утолщения арктического морского льда показал многообещающие результаты уже в ходе самого первого полевого эксперимента, проведённого в Кембридж-Бэй (Канада). Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что ученые рассматривают несколько спорных геоинженерных методов, направленных на замедление катастрофического таяния арктического морского льда. В частности, они испытали впрыск аэрозолей в стратосферу, который заключается в выбросе в небо крошечных частиц серы для затенения солнца.

В своем новом исследовании ученые оценили преимущества гораздо более безопасного и простого подхода - закачивания морской воды на существующий морской лед зимой. После этого воде давали замерзнуть, образуя укрепляющий слой.

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Этот метод, известный как утолщение морского льда, десятилетиями используется в скандинавских и арктических сообществах.

"Практические применения включают строительство ледовых дорог и создание платформ для морской нефтеразведки", - рассказали журналистам Эдвард Бланшар-Ригглсворт, доцент-исследователь кафедры атмосферных наук Вашингтонского университета, и Андреа Чекколини, почетный профессор Университетского колледжа Лондона и генеральный директор стартапа Real Ice.

Результаты моделирования дают понять, что утолщение морского льда может стать инструментом адаптации к изменению климата для арктических сообществ. Этот метод позволяет ограничить береговую эрозию вблизи населенных пунктов, облегчая передвижение, а также способствуя миграции животных и охоте.

Исследователи впервые оценили эффективность этого метода в полевых условиях. Результаты эксперимента показывают, что как толщина, так и яркость морского льда могут быть значительно увеличены в небольших масштабах.

Зимой 2024–2025 годов в Кембридж-Бэй ученые оборудовали восемь испытательных участков и три контрольных участка. Используя погружные насосы они затопили испытательные участки морской водой на глубину до 20 сантиметров, в то время как контрольные участки не затоплялись вовсе.

Весной один из контрольных участков был использован для эксперимента по осушению талого пруда, в ходе которого в льду просверлили небольшие отверстия, чтобы удалить талую воду и обнажить более светлый лед, находящийся под ней.

К концу зимы толщина льда на испытательных участках увеличилась на 32 см по сравнению с контрольными участками. Согласно исследованию, это примерно соответствует истончению льда, произошедшему в Арктике за последние 50 лет.

В издании отметили, что более толстый морской лёд обычно светлее тонкого, что увеличивает количество солнечного света, отражаемого обратно в космос. Это может повысить отражательную способность Арктики как за счёт увеличения яркости поверхности, так и за счёт более долговечного морского льда.

Какие проблемы нужно решить

В издании подчеркнули, что пока остается большой вопрос о том, насколько масштабируемо и экономически целесообразно утолщение морского льда. Для этого по-прежнему требуются люди и техника, работающие на месте.

В исследовании 2016 года говорится о том, что для покрытия всего 10% площади Северного Ледовитого океана потребуется 10 миллионов ветровых насосов, а для покрытия всей Арктики – 100 миллионов.

Также в издании добавили, что экологические и социальные последствия утолщения арктического морского льда до конца не изучены. Более того, проведение дополнительных исследований задержит развертывание этой технологии.

Бланшар-Ригглсворт и Чекколини согласились с тем, что внедрение этой технологии за пределами локальных масштабов будет сопряжено со значительными трудностями. Тем не менее, по словам исследователей, их последние зимние испытания, результаты которых ещё не опубликованы, показали обнадёживающие результаты.

Как бы выглядела Антарктида без льда

Ранее ученые ответили, как бы выглядела Антарктида без льда. Они отметили, что Антарктида не всегда была землей, хранящей холод. В периоды потепления в долгой истории Земли это, вероятно, был пышный, зеленый ландшафт.

Ученые создали карту Bedmap3, которая дала потрясающий взгляд на то, как бы выглядела Антарктида, если убрать 27 миллионов кубических километров льда. Под всем этим скрывается богатый и разнообразный ландшафт: вздымающиеся горные хребты, зияющие каньоны и разбросанные острова и архипелаги, скрытые от глаз миллионы лет.

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