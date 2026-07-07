Тунец в масле или в собственном соку: какой лучше выбрать и для каких блюд

Кулинары рассказали, в чем разница и какой вариант лучше подходит для разных рецептов.

Консервированный тунец считается одним из самых популярных продуктов для салатов, бутербродов и пасты. Однако выбор между тунцом в собственном соку и в масле может заметно повлиять на вкус блюда.

Кулинарные эксперты рассказали, в чем разница и какой вариант лучше подходит для разных рецептов, пишет Elespectador. Так, по данным сайта Simply Recipes, который специализируется на рецептах и ​​домашней кухне, основное отличие заключается не только в калорийности продукта, но и во вкусе, текстуре и сочности рыбы.

Чем отличается тунец в собственном соку от тунца в масле

Видео дня

Тунец в собственном соку обладает более нейтральным и естественным вкусом. Он плотнее по текстуре и не перебивает вкус других ингредиентов, поэтому отлично подходит для блюд, где рыбу смешивают с соусами или овощами.

В свою очередь тунец в масле получается более мягким, сочным и насыщенным по вкусу. Масло помогает сохранить влагу и делает рыбу более нежной, благодаря чему она становится главным акцентом блюда.

Когда лучше выбирать тунец в собственном соку

Эксперты рекомендовали брать этот вариант, если рецепт уже содержит жирные или сливочные ингредиенты.

Такой тунец хорошо подходит для:

салатов с майонезом;

бутербродов и сэндвичей;

рулетов и лавашей;

паштетов;

котлет из тунца;

фаршированных яиц и помидоров;

различных начинок для выпечки.

Кроме того, его легче сочетать с лимоном, зеленью, луком, горчицей и специями, не перегружая вкус блюда.

Когда лучше выбрать тунец в масле

Если рыба должна играть главную роль в блюде, специалисты рекомендовали брать именно тунец в масле.

Он особенно хорошо подходит для:

пасты;

свежих овощных салатов;

тостов и брускетты;

блюд с картофелем;

салатов с фасолью или нутом;

рецептов с томатами, чесноком, каперсами и оливками.

Как отмечает кулинарный сайт Serious Eats, масло из банки также можно использовать как дополнительную заправку для пасты, бобовых или хлеба, чтобы сделать блюдо более ароматным.

На что обратить внимание при покупке

Специалисты подчеркнули, что важно учитывать не только вид заливки. Качественный консервированный тунец должен иметь приятный вкус, плотную текстуру и умеренное содержание соли.

Отмечается, что если рыба пересолена, слишком сухая или рыхлая, это может испортить даже удачный рецепт.

При этом эксперты отметилит, что универсального победителя нет. Тунец в собственном соку лучше использовать для блюд, где его смешивают с другими ингредиентами, тогда как тунец в масле больше подходит для рецептов, в которых важно подчеркнуть насыщенный вкус самой рыбы.

Другие кулинарные новости

Ранее сообщалось, что популярный фрукт может навредить. Эксперты рассказали, кому стоит ограничить его употребление. Хотя этот фрукт и низкокалорийный, его употреблять можно не всем.

Также врачи назвали 6 круп, которые нужно есть чтобы улучшить здоровье кишечника. Они гарантировали, что включение в рацион этих злаков принесет огромную пользу.

Вас также могут заинтересовать новости: