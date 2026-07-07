Полный крах Украины выглядит всё менее вероятным, – Foreign Policy

То, что Москва по-прежнему прибегает к таким жестким стратегиям, лучше рассматривать как признак слабости.

1 июля Россия нанесла массированный авиаудар по Киеву. Президент России Владимир Путин, без сомнения, рассчитывал, что это станет демонстрацией доминирования, которая поможет опровергнуть новые утверждения о том, что Украина получает преимущество на поле боя, пишет Foreign Policy.

Издание отмечает, что то, что Москва по-прежнему полагается на такие жесткие стратегии, лучше расценивать как признак слабости. Руководство Украины, военные и народ понимают: какие бы ужасы ни устраивала Россия, это их не сломит.

По мнению издания, за последние месяцы ситуация резко изменилась в пользу Украины.

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"Вооруженные силы Украины, все больше переходящие на роботизированные и автоматизированные технологии, замедлили продвижение России до уровня кровавого ползания, а во многих случаях даже отвоевали территории", – говорится в статье.

В то же время, констатирует издание, все более эффективные удары Украины на большие расстояния по российской энергетической инфраструктуре не позволили российской экономике, основанной на экспорте, в полной мере воспользоваться скачками цен на нефть.

Отмечается, что в глобальном масштабе украинские инновации и интеграция в оборонной сфере обеспечили стране особый статус среди мировых производителей оборонной продукции как уникально опытного участника современной конвенциональной войны.

Как следствие, полный крах Украины выглядит всё менее вероятным. Однако, как отмечается в публикации, по-прежнему существует немало возможных, далеко не идеальных вариантов завершения войны, в частности перемирие, которое будет отвечать интересам России.

"Путин не отказался от своих имперских замыслов, и даже когда его собственная победа ускользает из рук, он будет искать способы нанести ущерб своим врагам", – предполагает издание.

Отмечается, что поскольку стратегические позиции России продолжают ослабевать, Киев – и его партнеры в Европе – должны готовиться к новым формам эскалации:

"Это означает и в дальнейшем держать курс, сохранять моральное превосходство и осознавать: что бы Путин ни сделал дальше, ситуация развивается в пользу Киева".

Ход нынешней войны развивается по четкой схеме: месяцы жестокого застоя, который, по мнению многих западных наблюдателей, играет на руку России, за которыми следуют моменты блестящих украинских поворотов, восстанавливающих равновесие, а затем – возвращение к среднему состоянию.

Издание сообщило, что новый этап войны отличается от предыдущих украинских наступательных операций в нескольких аспектах.

Во-первых, ситуация на поле боя изменилась: темпы продвижения российских войск замедлились до самого низкого уровня за всё время.

По некоторым оценкам, в этом году Украина отвоевывает больше своей территории, чем в любой другой период с 2023 года. Число потерь в рядах российских вооруженных сил также растет, а соотношение потерь стало более благоприятным для Украины.

Это является отражением стратегии, которой придерживается министр обороны Украины Михаил Федоров, стремящийся заменить солдат роботами, чтобы защитить и сохранить ограниченные кадровые резервы Украины.

Во-вторых, украинские беспилотники и крылатые ракеты каждую ночь наносят удары по российским целям, расположенным за сотни миль от украинской территории. Эти удары наносят ущерб военным объектам, объектам военно-промышленного комплекса, а в последнее время – и целям, имеющим экономическое значение.

Издание напоминает, что сначала США и Европа отказывали Украине в предоставлении оружия дальнего радиуса действия, а затем предоставили его, но не разрешили Киеву применять его на российской территории.

Теперь Украина, опираясь на свои мощные аэрокосмический и оборонный секторы, разработала собственный комплекс ударных средств дальнего радиуса действия, который оказывает реальное и все более значительное влияние.

"Благодаря ударам по российским нефтяным объектам Москва не смогла в полной мере воспользоваться устойчивым ростом цен, сопровождавшим американо-израильскую войну против Ирана", – говорится в статье.

Украинские стратеги уже давно утверждают, что ослабить позиции Путина можно лишь путем нанесения ущерба внутри России. Издание констатирует, что эта точка зрения всё больше подтверждается.

Мирные переговоры между Украиной и РФ

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению американского сенатора Линдси Грэма, Украина превзошла все ожидания в борьбе с российским вторжением. По мнению Грэма, союзники должны усилить свою поддержку Украины. В частности, сенатор упомянул свой законопроект, касающийся введения санкций против РФ. Он позволит президенту Трампу ввести пошлины на ведущие страны, закупающие дешевую российскую нефть и природный газ для поддержки военной машины Путина.

Также мы писали, что Трамп считает, что лидеры Украины и России хотят договориться о мире. Глава Белого дома предположил, что "из этого что-то выйдет". Трамп также заявил, что ему показывают снимки с поля боя в Украине. По его словам, это далеко не самое приятное зрелище, и он не хочет на это смотреть.

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