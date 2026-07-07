Четырёхдневная рабочая неделя в Украине: эксперты оценили, готов ли к этому рынок труда

В Украине зарегистрировали петицию с предложением сократить продолжительность рабочей недели.

В начале июля в Украине зарегистрировали петицию с призывом ввести четырехдневную рабочую неделю без сокращения зарплат. Однако опрошенные эксперты считают, что украинский рынок труда пока не готов к таким изменениям, пишет Liga.net.

Отмечается, что в начале июля на сайте Кабинета министров Украины зарегистрировали петицию с предложением сократить продолжительность рабочей недели до 32 часов без уменьшения заработной платы. Авторы инициативы обосновывают её необходимостью борьбы с выгоранием и повышением производительности работников. Однако эксперты считают, что в нынешних условиях украинский рынок труда к такому шагу не готов.

HR Business Partner в SoftServe Наталья Забитовская отметила, что отдельные компании уже экспериментировали с четырёхдневной рабочей неделей во время пандемии коронавируса, когда IТ-сфера активно росла и использовала такие условия в качестве конкурентного преимущества. Однако, по её словам, с тех пор ситуация кардинально изменилась.

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Сейчас главными препятствиями для массового перехода она называет полномасштабную войну, сложную экономическую ситуацию и дефицит кадров из-за мобилизации и миграции.

"Государство в условиях войны нуждается в максимальной экономической отдаче, а не в сокращении рабочих часов. Внедрение такой модели на государственном уровне требует финансирования и законодательных изменений, а в период, когда финансовыми и не только приоритетами являются вопросы обороны, это маловероятно. Кроме того, на рынке труда из-за мобилизации, миграции (внутренней и внешней) наблюдается дефицит талантов и повышенная нагрузка на действующих работников", – отметила Забитовская.

Она также обратила внимание на культурный аспект, отметив, что даже при сокращенной рабочей неделе украинцы часто продолжают работать сверхурочно.

"По моим наблюдениям, украинцы сейчас очень нуждаются в большем отдыхе и восстановлении сил, но не умеют этого делать. Иногда они не позволяют себе этого из-за внешних обстоятельств, а иногда – из-за чувства вины. Введите для украинцев четырехдневную рабочую неделю, но они все равно будет работать 24/7", – отметила эксперт.

Основательница HR-агентства Bekar Consulting Доминика Иванова-Бекар также не видит предпосылок для массового перехода на новый формат работы.

"Могу точно сказать – это не тренд, и о массовом внедрении речи не идет. Согласно ТК Украины, стандартной считается 40-часовая рабочая неделя. Во-вторых, в стране действует военное положение, и в некоторых секторах мы наблюдаем увеличение рабочей недели до 60 часов", – отметила Иванова-Бекар.

В то же время бывшая HR-директор в MEGOGO и ментор в Projector Institute Наталья Матвийчук считает, что украинский рынок частично готов к таким экспериментам. По ее словам, отдельные IТ-компании тестируют четырехдневную рабочую неделю. В частности, YouScan третий год подряд вводит летний сокращенный график, а компания You are launched вернулась к такому формату в 2025 году.

"Из-за энергорисков, неравномерных нагрузок и военных вызовов – это скорее история отдельных компаний, чем всего рынка", – отметила Матвийчук.

Несмотря на это, бизнес в целом не отвергает идею сокращенной рабочей недели. Согласно опросу Торгово-промышленной палаты Украины, почти 60% предпринимателей положительно относятся к идее перехода на четырехдневную рабочую неделю при условии сохранения 40-часовой рабочей недели и по соглашению обеих сторон.

В то же время международный опыт показывает, что четырехдневная рабочая неделя может иметь положительный эффект. По данным организации 4 Day Week Global, в ходе пилотных проектов 39% работников сообщили о снижении уровня стресса, 71% отмечают меньшее профессиональное выгорание, а компании зафиксировали рост доходов и существенное сокращение текучести кадров.

"В Испании государство финансирует пилотные проекты в малом и среднем бизнесе. В ОАЭ федеральные органы перешли на 4,5-дневную рабочую неделю. А в Японии правительство официально рекомендует компаниям рассматривать возможность перехода на более короткий рабочий график для сохранения баланса между работой и личной жизнью. В США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии ряд частных компаний присоединился к инициативе 4 Day Week Global и тестирует различные модели, опираясь на результаты британского пилотного проекта", – добавила Забитовская.

Четырёхдневная рабочая неделя – главные новости

20 мая стало известно, что Исландия вошла в историю как первая страна в мире, фактически перешедшая на четырехдневную рабочую неделю на национальном уровне.

Летом прошлого года председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что в Украине возможно введение четырехдневной рабочей недели даже во время войны, позволив бизнесу самостоятельно принимать такое решение. Он тогда отметил, что эту практику уже внедряют или активно используют в нескольких странах Европы.

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