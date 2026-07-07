Украина устранила идею РФ про стратегический тыл: Зеленский на саммите НАТО

В глубоком тылу РФ больше нет крупных НПЗ, которые не подверглись бы атакам со стороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что у России больше нет территориального преимущества в виде удаленного стратегического тыла, защищенного от возможных атак из-за рубежа. По его словам, Украина создала новую реальность благодаря своим дальнобойным возможностям. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил во время выступления на Форуме оборонной промышленности, который проходит в рамках саммита НАТО в Анкаре.

"Мы полностью устранили саму идею о том, что у России есть стратегический тыл. В течение длительного времени Россия считала, что у нее есть территориальное преимущество. Что никто другой не имеет глубокого тыла, где она могла бы безопасно хранить военное производство, военную технику. Все то, от чего зависит их война, полагая, что никто не сможет до них добраться. Но мы до них добрались", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства напомнил, что 6 июля Украина успешно нанесла удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу в Сибири. Как подчеркнул Зеленский, такие атаки украинских дронов – это не исключение, а новая реальность.

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Президент добавил, что на территории России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, который бы не пострадал от удара Украины.

"Я хочу подчеркнуть: в отличие от Путина, мы ведем эту войну не ради удовольствия или геополитики. Россия принесла эту войну в Украину. Она убивает наших людей. Она хочет уничтожить нашу независимость. Мы лишь защищаемся – с первого дня этой войны мы защищаемся сами. Мы повышаем цену этой войны для России и тем самым увеличиваем шансы на мир", – подчеркнул Зеленский.

Удары по НПЗ – последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июля Омский нефтеперерабатывающий завод, расположенный на расстоянии 2 500 км от государственной границы Украины, был успешно поражен украинскими защитниками. Это последний из 11 крупнейших производителей бензина в РФ, который был поражен украинскими военными.

Также 6 июля дроны нанесли удар по НПЗ в Ярославле. Были зафиксированы взрывы в районе цели и задымление на территории НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Его проектная мощность составляет 15 миллионов тонн нефти в год.

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