Украина 'нащупала' слабое место России, но некоторые ограничения остаются, - RUSI

"Логистическая блокада" выявила серьезные слабые места в тыловой обороне России.

В последние недели Украина стала наносить все больше продолжительных и скоординированных атак на российские военные цепочки снабжения. Если предыдущие удары по российской инфраструктуре продемонстрировали возможности украинских беспилотных систем, то кампания "логистической блокады" стала целенаправленной и скоординированной попыткой перекрыть российские военные цепочки снабжения и поставки топлива.

Королевский объединённый институт оборонных исследований (RUSI) в своем отчете говорит о том, что "логистическая блокада" выявила серьезные слабые места в тыловой обороне России. Также она продемонстрировала некоторые практические и политические ограничения такого рода атак на инфраструктуру.

Отмечается, что Украина в ходе последней кампании сосредоточила свои усилия на российских логистических цепочках снабжения вокруг Крыма, в частности на участках, прилегающих к трассе Р-280 "Новороссия", которая проходит от Ростовской области России до Крыма через оккупированные территории. Это альтернативный маршрут к Керченскому мосту, который сам по себе неоднократно подвергался атакам с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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В RUSI добавили, что россияне считали эти логистические маршруты безопасными, так как они находятся далеко от фронта. Однако Украина доказала, что российский тыл может быть уязвимым.

Украина добилась того, что маршруты поставок в Крым заблокированы. Слишком тяжелые грузовые автомобили не могут пересекать Керченский мост, а частные логистические компании испытывают трудности с оформлением страховки на транспортные средства.

Аналитики отметили, что сухопутный коридор является единственным путем снабжения оккупированных территорий на юге и востоке. Теперь грузовые перевозки в Крым осуществляются длинными уязвимыми колоннами, при этом грузовики перенаправляются на второстепенные дороги и охраняются солдатами.

Кроме того, хранение топлива в Крыму сопряжено с проблемами: в случае атаки возникает риск взрывов. Аналитики подчеркнули, что эта проблема затрагивает не только Крым, но и другие оккупированные Россией территории Украины, а также некоторые районы юга России, такие как Белгородская область.

В RUSI отметили, что некоторые удары беспилотниками были приурочены к громким политическим событиям в России. Например, атака на военно-морскую базу в Кронштадте и нефтеперерабатывающие заводы в окрестностях Санкт-Петербурга совпала с проведением в России экономического форума "ПМЭФ", который российские чиновники считают главным инвестиционным событием года.

Более того, российский диктатор Владимир Путин решил публично проигнорировать крупную атаку украинских дронов на Москву, вместо этого проведя в Казани саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Слабые стороны защиты российской инфраструктуры

Аналитики подчеркнули, что все эти проблемы в совокупности доказывают, что у России серьезные проблемы с защитой тыла. В частности, атаки на инфраструктуру вокруг Крыма выявляют существенные проблемы, с которыми сталкивается РФ при защите и поддержании связности своих длинных и уязвимых цепочек снабжения на больших географических расстояниях.

Кроме того, аналитики добавили, что украинские дроны со временем становятся все более дальнобойными, преодолевая тысячи километров до своих целей. Теперь России становится труднее защитить свои порты, железнодорожные системы и нефтеперерабатывающие заводы не только в европейской части страны, но и в Сибири и на Дальнем Востоке.

В RUSI отметили, что во многих районах Дальнего Востока Транссибирская магистраль представляет собой длинную и уязвимую однопутную линию. Предыдущие акты физического саботажа против российских железнодорожных систем, распределительных щитов, локомотивов и мостов временно выводили поезда из строя и замедляли работу сети, не останавливая её полностью. Однако уже скоро Украина сможет вывести её из строя, если россияне не усилят защиту.

"Неравномерное развертывание средств ПВО, расположенных в основном вокруг крупных городов, и отсутствие вооружения для перехвата дронов – это лишь часть проблемы", - говорится в отчете.

Также аналитики заявили, что Россия медленно реагирует и адаптируется к вопросу обороны тыла. Для защиты своей железнодорожной сети от атак дронов Россия вновь ввела в строй бронированные поезда советских времен, предназначенные для снабжения линии фронта и защиты железнодорожных войск, ремонтирующих поврежденные участки путей и мостов, хотя эти поезда становились мишенями для дронов, которые уничтожали локомотивы и выводили их из строя.

Ограничения для атак по РФ

В RUSI считают, что технически Украина могла бы вывести из строя Крымский мост и перерезать его связь с материковой частью России. Для Украины это стало бы символической победой, но есть и проблема.

Аналитики уверены, что такой шаг вызовет неодобрение со стороны союзников Украины в Европе и США и поставит под угрозу их поддержку. Также любые действия, направленные на полный вывод моста из строя, вызовут серьезную эскалацию со стороны России.

В RUSI отметили, что в течение последних 18 месяцев Украине приходилось учитывать стратегические соображения: как сорвать военные цепочки снабжения России, избегая при этом густонаселенных гражданских районов, и как сохранять давление на Москву, не провоцируя при этом значительной эскалации.

"Пока что не похоже, что этой стратегии достаточно, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров", - резюмировали в RUSI.

Удары Украины по Крыму - последние новости

Напомним, что 7 июля жители десяти городов временно оккупированного Крыма остались без водоснабжения. Также временно отключено электроснабжение на южном берегу Крыма и в Симферополе из-за повреждения высоковольтной линии.

Ранее назначенный Россией "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщал, что временные отключения электричества будут происходить в связи с оперативной обстановкой из-за повреждения объектов инфраструктуры со стороны ВСУ.

Кроме того, мониторинговые Telegram-каналы сообщали, что во временно оккупированном Крыму 7 июля зафиксированы пожары на двух электроподстанциях. В частности, в Саках был пожар в районе электроподстанции мощностью 110 кВ и железнодорожной станции. Также сообщалось, что после атаки горела подстанция "Западно-Крымская" (330 кВ), расположенная вблизи села Карьерное Сакского района.

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