Россияне сбросили КАБы на Харьков, есть погибший и десятки раненых (фото)

Уже известно о 20 раненых, среди которых четверо детей. Спасатели предположили, что количество раненых может возрасти.

Россияне запустили управляемые авиационные бомбы (КАБы) по Шевченковскому району города Харькова, в результате чего погиб 54-летний мужчина, еще 20 человек, в том числе четверо детей, получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов. "Зафиксировано попадание трех вражеских КАБов по Шевченковскому району", – написал он.

В свою очередь начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате удара армии РФ по Шевченковскому району пострадали четверо детей, при этом трое детей из одной семьи: 9-летняя девочка и мальчики 7 и 4 лет. У них развилась острая стрессовая реакция.

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В то же время медицинская помощь понадобилась 12-летнему мальчику, получившему взрывные ранения.

Синегубов уточнил, что погиб 54-летний мужчина.

По его словам, попадание зафиксировали в проезжую часть. Взрывной волной повреждено остекление прилегающего здания и припаркованные автомобили.

Как добавили в ГСЧС, на месте попадания в Шевченковском районе повреждены больница и школа, АЗС, жилые и складские здания.

"Горели автомобили и сухая трава на открытой территории", – говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что информация о количестве пострадавших уточняется.

Удары россиян по Харькову

Как сообщал УНИАН, Россия почти ежедневно обстреливает Харьков и область дронами, ракетами и КАБами. Поэтому 3 июля было принято решение о расширении зоны эвакуации гражданского населения из общин Купянского, Богодуховского и Харьковского районов области.

В решении Совета обороны Харьковской области говорится, что, учитывая возможное обострение ситуации с безопасностью в приграничных и прифронтовых общинах, в Шевченковской общине введена обязательная эвакуация из 41 населенного пункта.

Глава ОГА Синегубов подчеркнул, что эвакуированных будут доставлять в транзитные центры, где они получат необходимую поддержку – продуктовые и непродовольственные наборы, юридическую, психологическую и денежную помощь.

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