8 июля погода в Киеве испортится еще сильнее (инфографика)

В среду, 8 июля, в Киеве ожидается нестабильная погода с грозой, ливнем и сильным ветром. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура снизится до +17°, а днем будет буквально на пару градусов теплее, +20°...+22°. Облачно с прояснениями. В столице пройдет ливень с грозой, во время которых порывы ветра достигнут 15-20 м/с.
Атмосферное давление снизится до 738 мм ртутного столба.
Из-за непогоды синоптики Укргидрометцентра объявили на 8 июля желтый уровень опасности.
Погода 8 июля
Во Львове в среду будет переменная облачность. Ночью +15°, днем +19°, дождь.
В Луцке будет переменная облачность, ночью +17°, днем +21°, дождь.
В Ровно завтра переменная облачность, ночью +16°, днем +20°, дождь.
В Тернополе 8 июля ночью +15°, днем +21°, переменная облачность, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +16°, днем +20°, дождь.
В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +16°, днем +21°, дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем будет +23°, переменная облачность, дождь.
В Черновцах в среду - пасмурно, ночью +19°, днем +22°, дождь.
В Виннице завтра будет +16°...+19°, пасмурно, дождь.
В Житомире в среду ночью +16°, днем +21°, пасмурно, дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+21°, пасмурно, дождь.
В Черкассах завтра ночью +18°, днем +26°, пасмурно, дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +27°, пасмурно, дождь.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +18°...+23°.
В Одессе 8 июля - переменная облачность, температура ночью +22°, днем +26°, дождь.
В Херсоне в среду ночью будет +20°, днем +23°, переменная облачность, дождь.
В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +21°, днем +26°, дождь.
В Запорожье температура ночью +19°, днем +28°, переменная облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +23°, переменная облачность, дождь.
В Харькове - переменная облачность, температура ночью +18°, днем +26°, возможен дождь.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +27°, пасмурно, дождь.
В Симферополе в среду будет ясно, +16°...+27°.
В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +30°.
В Северодонецке - ясно, температура ночью +15°, днем +32°.