8 июля погода в Киеве испортится еще сильнее (инфографика)

Укргидрометцентр объявил в столице І уровень опасности.

В среду, 8 июля, в Киеве ожидается нестабильная погода с грозой, ливнем и сильным ветром. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +17°, а днем будет буквально на пару градусов теплее, +20°...+22°. Облачно с прояснениями. В столице пройдет ливень с грозой, во время которых порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Атмосферное давление снизится до 738 мм ртутного столба.

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Из-за непогоды синоптики Укргидрометцентра объявили на 8 июля желтый уровень опасности.

Во Львове в среду будет переменная облачность. Ночью +15°, днем +19°, дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +17°, днем +21°, дождь.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +16°, днем +20°, дождь.

В Тернополе 8 июля ночью +15°, днем +21°, переменная облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +16°, днем +20°, дождь.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +16°, днем +21°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем будет +23°, переменная облачность, дождь.

В Черновцах в среду - пасмурно, ночью +19°, днем +22°, дождь.

В Виннице завтра будет +16°...+19°, пасмурно, дождь.

В Житомире в среду ночью +16°, днем +21°, пасмурно, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+21°, пасмурно, дождь.

В Черкассах завтра ночью +18°, днем +26°, пасмурно, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +27°, пасмурно, дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +18°...+23°.

В Одессе 8 июля - переменная облачность, температура ночью +22°, днем +26°, дождь.

В Херсоне в среду ночью будет +20°, днем +23°, переменная облачность, дождь.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +21°, днем +26°, дождь.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +28°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +23°, переменная облачность, дождь.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +18°, днем +26°, возможен дождь.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +27°, пасмурно, дождь.

В Симферополе в среду будет ясно, +16°...+27°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +30°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +15°, днем +32°.

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