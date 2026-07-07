Не только Wi-Fi или Bluetooth: названы функции, которые могут незаметно разряжать смартфон

Внимание к простым деталям поможет сэкономить заряд устройства.

Многие пользователи пытаются сэкономить заряд смартфона, отключая Wi-Fi или Bluetooth. Однако это не всегда дает максимальный эффект. В некоторых случаях больше энергии могут расходовать службы геолокации и фоновый поиск сетей, пишет blikkruzs.blikk.hu.

На Android для этого может быть предусмотрена отдельная настройка, которая позволяет телефону искать сети Wi-Fi или устройства Bluetooth для улучшения геолокации даже тогда, когда эти соединения не используются.

Владельцам iPhone также стоит помнить, что отключение Wi-Fi или Bluetooth через Центр управления не всегда означает полное отключение этих функций. Для этого может потребоваться отключить их непосредственно в меню "Настройки".

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Сам по себе фоновый поиск не обязательно приводит к значительному разряду аккумулятора. Однако если доступ к геолокации имеют несколько приложений, одновременная работа служб определения местоположения и поиска сетей может заметно увеличить потребление энергии. Особенно это заметно, когда смартфон выполняет много фоновых процессов или находится в зоне со слабым покрытием сети.

Как можно сократить расход заряда

Для экономии заряда аккумулятора можно уменьшить яркость экрана, использовать режим энергосбережения, ограничивать фоновую активность приложений и следить за тем, чтобы на смартфоне была установлена актуальная версия операционной системы.

Кроме того, слабый сигнал мобильной сети может ускорять разрядку батареи, поскольку в таких условиях устройство тратит больше энергии на поиск и поддержание соединения.

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Ранее специалисты назвали три лучших бюджетных смартфона, вышедших в 2026 году. Отмечалось, что Galaxy отличается качественным AMOLED-экраном и длительной поддержкой обновлений, а Motorola делает ставку на более высокую производительность.

Также УНИАН писал о том, как проверить экран смартфона на выгорание. В материале отмечалось, что периодическая проверка экрана поможет вовремя заметить первые признаки износа.

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