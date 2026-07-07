Ротару заговорила об ухажерах и выезде из Украины во время войны

Певица призналась, что мужчины продолжают ей писать и звать на свидания, но ей это не интересно.

Сестра известной эстрадной певицы Софии Ротару, народная артистка Украины Аурика Ротару рассказала, как ухажеры уговаривали ее выехать из Украины в начале широкомасштабной войны, но она отказалась.

"Как война началась, приглашали и в Америку, и в Англию, но я сказала: "Нет, я остаюсь с Украиной", - отметила она в комментарии программе "Тур зірками".

По словам певицы, и сейчас ей пишут мужчины, приглашая на свидания.

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"Пишут, приглашают, но у меня нет времени. Я работаю, я отдаю свое время своей семье, своим внучкам, детям. И я от этого получаю удовольствие", - заявила Ротару.

При этом 67-летняя исполнительница раскрыла свой "секрет красоты":

"Нужно просто жить, наслаждаться каждый днем и, конечно, еще нужно за собой немножко следить. Меня подпитывают мои слушатели и зрители. Когда я выхожу на сцену, я молодею на 10 лет… Честно вам скажу я делаю масочки, но очень-очень редко, когда есть время, а так – лень".

Напомним, не так давно Аурика Ротару рассказывала, что не планирует новых отношений с мужчинами:

"Эта тема не для меня. Уже более 20 лет, как ушел из жизни мой муж, и я об этом даже не думаю. У меня есть чем заняться: семья, профессия, музыка, мои песни и зрители".

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