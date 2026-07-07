'Бежали от войны': Денисенко показала сестру, которая выехала из Украины (фото)

Известная украинская актриса Наталка Денисенко впервые с начала широкомасштабной войны встретилась с сестрой и племянницей. Новостью о состоявшейся встрече артистка поделилась в своем Instagram в stories.
Чтобы повидаться с близкими, Денисенко отправилась в родные края.
"Посетили родной город, потому что моя сестричка и племянница впервые после того, как бежали от войны в 2022 году, приехали в гости из Польши", - написала актриса.
Как известно, родилась и выросла Наталка Денисенко в Чернигове.
"Чернигов - родной мой город. Тоже страдает от обстрелов, но посмотрите, какая здесь красота. Обожаю. Город моего детства, мой родной город", - отметила актриса на видео, записанное в дороге.
Судя по опубликованным кадрам, на встречу с родными Денисенко съездила не одна, а с сыном Андреем.
Напомним, ранее УНИАН писал, что Наталка Денисенко выходит замуж во второй раз. 26 июня 2026 года, стало известно, что актриса обручилась со своим возлюбленным Юрием Савранским.