'Бежали от войны': Денисенко показала сестру, которая выехала из Украины (фото)

Актриса побывала в родном городе Чернигове.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко впервые с начала широкомасштабной войны встретилась с сестрой и племянницей. Новостью о состоявшейся встрече артистка поделилась в своем Instagram в stories.

Чтобы повидаться с близкими, Денисенко отправилась в родные края.

"Посетили родной город, потому что моя сестричка и племянница впервые после того, как бежали от войны в 2022 году, приехали в гости из Польши", - написала актриса.

Видео дня

Как известно, родилась и выросла Наталка Денисенко в Чернигове.

"Чернигов - родной мой город. Тоже страдает от обстрелов, но посмотрите, какая здесь красота. Обожаю. Город моего детства, мой родной город", - отметила актриса на видео, записанное в дороге.

Судя по опубликованным кадрам, на встречу с родными Денисенко съездила не одна, а с сыном Андреем.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Наталка Денисенко выходит замуж во второй раз. 26 июня 2026 года, стало известно, что актриса обручилась со своим возлюбленным Юрием Савранским.

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