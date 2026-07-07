Крупнейший НПЗ России приостановил работу после украинской атаки, - Reuters

Омский НПЗ расположен в глубине Сибири.

Омский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) приостановил работу после украинской атаки дронами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Отмечается, что Омский НПЗ является крупнейшим в России. Удар по предприятию был нанесен 6 июля подразделениями Сил специальных операций ВСУ.

В агентстве напомнили, что Омский НПЗ расположен в глубине Сибири. Эта атака стала одной из самых дальних с начала полномасштабной войны в Украине.

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Журналисты отметили, что остановка работы завода, который является крупнейшим производителем бензина в России, вероятно, усугубит дефицит топлива по всей стране.

"В результате удара были повреждены объекты Омского нефтеперерабатывающего завода. Среди персонала завода пострадавших нет", - говорил Анатолий Серышев, полномочный представитель российского диктатора Владимира Путина в Сибири в Сибирском федеральном округе.

По словам источников, в результате удара загорелась и была повреждена установка первичной перегонки нефти CDU-10, на долю которой приходится около 38% производственной мощности завода (24 580 метрических тонн в сутки).

Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарной биржи, с вторника, 7 июля, Омский НПЗ прекратил продажу бензина и дизельного топлива на бирже.

Источники рассказали журналистам, что была остановлена еще одна установка первичной переработки – CDU-11. На ее долю приходится 37% производственной мощности завода, и она способна перерабатывать 24 000 тонн нефти в сутки. Хотя сама установка не пострадала, были повреждены некоторые соединения, необходимые для её работы.

В агентстве добавили, что на Омском НПЗ расположены две законсервированные установки первичной переработки – CDU-7 и CDU-8. Каждая из них имеет производственную мощность 10 000 тонн.

Источники отметили, что в 2024 году Омский НПЗ переработал 22 млн тонн нефти, или около 440 000 баррелей в сутки, произведя 5 млн тонн бензина и 8 млн тонн дизельного топлива.

Удар по Омскому НПЗ - что известно

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал, что 6 июля подразделения Сил специальных операций ВСУ нанесли удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу, который находится на расстоянии почти 2 500 км от государственной границы Украины.

В Генштабе отметили, что этот НПЗ является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием в РФ (более 21 млн тонн в год) и специализируется на выпуске широкого спектра топлива, смазок и нефтехимической продукции. Завод имеет один из самых высоких показателей глубины переработки нефти в РФ (около 99%).

Кроме того, НПЗ выпускает высокооктановые автомобильные бензины (АИ-92, АИ-95, G-Drive 100), дизельное топливо класса "Евро-5", авиационный керосин (марок ТС-1 и РТ).

На территории предприятия было зафиксировано попадание с последующим пожаром.

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