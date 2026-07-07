Загадочные четыре точки на iPhone: что означает этот символ в верхней части экрана

Это не ошибка системы и не новый элемент дизайна iOS – таким образом смартфон показывает состояние мобильной связи.

Многие владельцы iPhone замечали в верхней части экрана рядом со значком Wi-Fi и батареи нетипичный индикатор в виде четырех точек и не понимали, что он означает. На самом деле это не ошибка системы и не новый элемент дизайна iOS – таким образом смартфон показывает состояние мобильной связи, объяснили в BGR.

Если вместо привычных полос уровня сигнала появляются четыре точки, это означает, что iPhone сейчас не подключен к активной сотовой сети. Проще говоря, устройство не может использовать мобильную связь оператора для звонков, SMS и передачи данных.

Паниковать в такой ситуации не стоит. Если рядом отображается значок Wi-Fi, смартфон по-прежнему может выходить в интернет через беспроводную сеть.

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Почему на iPhone отображаются четыре точки

Чаще всего такой индикатор появляется в местах, где отсутствует стабильное покрытие мобильной сети. Например, в тоннелях и метро, удаленных районах без покрытия мобильного оператора, либо при временных сбоях у оператора.

Если рядом с четырьмя точками появляется надпись SOS, ситуация немного отличается. Это означает, что iPhone не подключен к сети своего оператора, однако может использовать доступную сеть другого оператора для экстренных вызовов.

Если на iPhone появились эти четыре точки, в большинстве случаев ничего предпринимать не нужно – после возвращения в зону покрытия обычные полосы сигнала появятся автоматически. Если этого не происходит, можно попробовать:

включить авиарежим на 10 секунд и отключить его;

перезагрузить iPhone;

выйти в место с лучшим покрытием;

убедиться, что у оператора нет проблем со связью;.

если смартфон находится за границей – убедиться, что правильно настроен роуминг.

После прибытия в новую страну телефону иногда требуется несколько минут, чтобы найти подходящую сеть.

Таким образом, четыре точки в строке состояния iPhone не являются признаком поломки или вируса. Это лишь предупреждение о том, что смартфон временно не подключен к обычной мобильной сети.

Ранее владельцам Samsung Galaxy объяснили, что означает значок щита на батарее смартфона. На первый взгляд он может показаться предупреждением о неисправности, но на самом деле это признак работы встроенной функции.

Анонс новых iPhone по традиции стоит ждать в середине сентября. По слухам, Apple изменит стратегию выпуска, разделив релизы: осенью 2026 года выйдут "прошки" и складной Айфон, а iPhone 18 и iPhone Air 2 задержатся до весны 2027-го.

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