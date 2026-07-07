После этого рецепта вам не захочется пробовать никакие другие вареники.

Самые "летние" вареники - это, конечно, вареники с вишней на пару, рецепт которых передается украинским хозяйкам из поколения в поколение. Хочется, чтобы тесто было тонким, а начинка - сладкой и сочной, при этом без вытекания сока и красных пятен на тарелке. Рассказываем, как можно сделать тесто на вареники с вишней, чтобы получить шикарный результат.

Идеальное тесто на вареники с вишней - как его готовить

Тесто для таких вареников должно быть тонким, но эластичным, чтобы можно было качественно завернуть в него начинку, но при этом не порвать. Самый лучший вариант - заварное тесто на вареники с вишней, которое готовится на кефире или кипятке. Оно способно удержать сок и сохранить нежность текстуры. Именно такое заварное тесто получается податливым, не требует много муки для раскатки и отлично замерзает, что хорошо, если будете готовить вареники впрок.

Ингредиенты:

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Мука - 250 г + 10-20 г для раскатки теста

Вода ледяная - 100 мл

Яйцо - 1 шт.

Соль - 1/4 ч. ложки + для варки вареников

Вишня без косточек - 600-700 г

Сахар - 70-100 г (в зависимости от кислоты вишни)

Крахмал кукурузный - 1 ст. ложка

Свежие вишни засыпать сахаром и оставить на три часа, чтобы они пустили сок. В это время подготовить тесто - соединить яйцо с солью, добавить ледяную воду, перемешать. Частями всыпать просеянную муку и замесить тесто. Вымешивать тесто на поверхности примерно 5 минут, до полной однородности. Накрыть его пакетом и оставить на полчаса при комнатной температуре.

Переложить вишни на сито, чтобы стек лишний сок, который потом можно использовать для компота. Добавить к ягодам крахмал и, по желанию, немного сахара, перемешать.

Раскатать тесто толщиной 3 мм, вырезать круги стаканом. В каждый кружок класть по 3-4 вишни, слепить вареники, скрепляя края пальцами. Готовые вареники сварить или заморозить на доске, а потом переложить в пакет в отправить в морозилку насовсем. Теперь вы знаете, как сделать вареники с вишней, чтобы не вытекал сок, и можно было полакомиться любимым блюдом и не испачкаться.

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