В России осудили известную певицу, которая поддержала Украину

Исполнительницу заочно приговорили к одному году колонии.

Известная российска певица Монеточка (настоящее имя - Елизавета Гырдымова) получила тюремный срок в РФ. Ее заочно приговорили к одному году колонии по делу об отсутствии маркировки "иностранного агента" в публикациях на странице певицы в Instagram с 16 по 24 мая 2024 года, сообщает "Медиазона".

Приговор исполнительнице вынес мировой судья в Москве. Гособвинение изначально запросило для Монеточки 1 год и 10 месяцев лишения свободы из-за уклонения от исполнения обязанностей так называемого "иноагента".

На суде припомнили негативное отношение Монеточки к деятельности президента РФ Владимира Путина и российской армии, а также поддержку Украины с призывами прекращать ее разрушать.

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Певица Монеточка – что важно знать

Монеточку признали "иностранным агентом" в январе 2023 года. Позже Басманный суд дважды привлекал ее к административной ответственности и назначал штрафы по 30 тысяч рублей за публикации без соответствующей маркировки. В начале сентября 2025 года в отношении певицы возбудили уголовное дело, а в октябре ее объявили в розыск.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Монеточка уехала из страны. Певица открыто выступила против войны и провела несколько благотворительных концертов, средства от которых направлялись на помощь украинским беженцам.

В 2024 году группа норвежских преподавателей выдвинула кандидатуры российских музыкантов Монеточки и Noize MC на Нобелевскую премию мира.

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