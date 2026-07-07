Как избавиться от пятен от солнцезащитного крема на одежде: эксперты раскрыли методы

Чтобы избавиться от застарелых желтых или коричневых пятен, вам понадобится приложить больше усилий.

Солнцезащитные средства с наилучшей защитой до сих пор содержат такие ингредиенты, как авобензон, которые окисляются при контакте с минералами, содержащимися в воде, поэтому оставляют пятна на одежде и обивке мебели. Поэтому издание Real Simple рассказало, как избавиться от этих маслянистых, свежих пятен на одежде.

Как удалить свежие пятна от солнцезащитного крема?

Если на вашей одежде остались пятна от солнцезащитного крема сразу после использования, то здесь может помочь край тупого ножа или кредитная карта, чтобы снять каплю с ткани. Специалисты советуют не тереть пятно, ведь это затолкнет его глубже в волокна ткани.

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"Чтобы предотвратить появление стойких пятен, перед тем как бросить одежду в стиральную машину, обработайте все видимые пятна или участки, например, вырез горловины, на которые, как вы подозреваете, попало слишком много солнцезащитного крема. Втирайте в ткань небольшое количество ферментного пятновыводителя или мощного стирального порошка пальцами или щеткой с мягкой нейлоновой щетиной (хорошо подойдет старая зубная щетка). Перед стиркой оставьте одежду на 15 минут, как рекомендовано на этикетке с инструкциями по уходу", - отмечается в материале.

Однако если на этикетке ткани указано "только химчистка", то как можно скорее обратитесь туда. Укажите и определите причину появления пятна, а его удаление доверьте специалистам.

Как удалить старые желтые пятна от солнцезащитного крема?

Чтобы избавиться от застарелых желтых или коричневых пятен, вам понадобится приложить больше усилий. Для пятен на цветной одежде и обивке используйте кислородный отбеливатель, который не вызывает выцветания.

Также можно смешать раствор дистиллированного белого уксуса или лимонного сока с водой в соотношении 50:50. Нанесите раствор на загрязнённый участок с помощью губки, хорошо пропитав ткань. Затем положите ткань на солнечное место и дайте раствору подействовать не менее 30 минут, после чего постирайте вещь как обычно.

Кроме того, можно смешать одну столовую ложку свежей перекиси водорода с двумя столовыми ложками прохладной воды и протереть загрязненный участок. Затем дайте ткани высохнуть и проверьте пятно. При необходимости нанесите очищающий раствор еще раз перед стиркой вещи.

Другие советы экспертов

Ранее эксперты назвали поверхность, которую многие забывают чистить. В частности, специалисты советуют как можно быстрее вытирать пролитые жидкости и брызги влажной тряпкой на шкафчиках.

Также специалисты объяснили, как правильно выбрать режим на утюге. По их словам, если вы сомневаетесь, то лучше всегда начинать с самой низкой возможной температуры.

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