В каком возрасте наблюдается пик умственных способностей: обнародованы результаты исследования

Учёные утверждают, что функциональные способности, определяемые ключевыми дифференциальными психологическими чертами, могут достигать своего пика в конце среднего возраста.

Многие люди считают, что к 30 годам они уже достигли своего пика, но новые исследования свидетельствуют об обратном, пишет Daily Mail.

Издание сообщило, что ученые обнаружили: люди достигают наивысшего уровня психологического функционирования только в возрасте от 55 до 60 лет.

По словам исследователей, это объясняется тем, что накопленные за десятилетия знания, эмоциональная зрелость и жизненный опыт перевешивают снижение скорости мышления.

Видео дня

В статье также высказывается мнение, что средний возраст является "настоящей вершиной психологической готовности".

"Флюидный интеллект, который достигает пика около 20 лет и существенно снижается в течение взрослой жизни, часто считается важнейшей когнитивной способностью для прогнозирования важных жизненных результатов", – говорится в исследовании, опубликованном в журнале "Intelligence".

В то же время человеческие достижения в таких сферах, как карьерный успех, обычно достигают своего пика значительно позже – как правило, в возрасте от 55 до 60 лет.

Эти выводы свидетельствуют о том, что функциональные способности, определяемые через ключевые дифференциальные психологические черты, могут достигать своего пика в конце среднего возраста, что тесно совпадает с типичным пиком карьерных достижений.

В статье рассказывается, что в рамках своего исследования команда ученых из Западноавстралийского университета провела масштабный обзор основных опубликованных научных работ, в которых уже изучалось, как различные психологические способности меняются с возрастом.

Они выделили девять общих сфер, которые, по их мнению, способствуют достижению успеха в реальной жизни, в частности способность к логическому мышлению, словарный запас, знания, рабочая память и скорость обработки информации.

Издание отмечает, что они также учли основные черты личности, уделив особое внимание добросовестности – организованности, надежности и дисциплинированности – и эмоциональной стабильности, в частности способности сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях.

Для проведения анализа они объединили все эти черты в один общий показатель, получивший название "Индекс когнитивно-личностного функционирования".

"В целом они обнаружили, что некоторые способности, такие как скорость обработки информации и рабочая память, начинают ухудшаться уже с 20 лет", – сообщило издание.

Однако было установлено, что некоторые способности, в частности словарный запас, финансовая грамотность, эмоциональный интеллект, добросовестность и эмоциональная стабильность, улучшаются с возрастом.

Когда все способности были объединены, оказалось, что психологическая работоспособность достигает пика в возрасте от 55 до 60 лет.

Издание добавляет, что среди известных личностей, которые, вероятно, достигли своего "пика" именно в этот период, – Борис Джонсон, ставший премьер-министром в возрасте 55 лет.

На основе полученных данных авторы утверждают, что люди, вероятно, лучше всего подходят для выполнения руководящих функций на высоком уровне в позднем среднем возрасте.

По мнению учёных, лица, занимающие должности, требующие принятия сложных решений – такие как руководители высшего звена, судьи или политические лидеры – вряд ли смогут проявить себя наилучшим образом до 40 лет или после 65 лет.

"Эти совпадающие закономерности свидетельствуют о том, что период позднего среднего возраста может быть пиком не только с точки зрения социально-экономических достижений, но и с точки зрения базовых психологических способностей, способствующих эффективному принятию решений, лидерству и, в более широком смысле, выполнению сложных ролей", – отмечается в исследовании.

Исследователи пояснили, что, хотя объем мозга начинает уменьшаться в начале 30-х годов, другие неврологические характеристики могут помочь компенсировать эти дегенеративные эффекты.

Другие интересные новости о работе мозга

Ранее УНИАН сообщал, что ученые назвали чай, способный защитить мозг от старения.

Также мы писали, что ученые установили, что почерк может свидетельствовать о том, как стареет наш мозг.

Вас также могут заинтересовать новости: