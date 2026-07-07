Появились новые подробности о третьем полнометражном фильме Антонио Лукича

Screaming Girl – это украинско-ирландский фильм в жанре абсурдистской трагикомедии с элементами магического реализма.

6 июля 2026 года украинский режиссер Антонио Лукич ("Мои мысли тихие", "Люксембург Люксембург") и продюсер Анна Яценко из ForeFilms ("Люксембург Люксембург", "Я и Феликс", "Отблеск", "Ты – Космос") представили проект своего нового фильма "Кричащая девушка" (Screaming Girl) в рамках Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

"Screaming Girl – это украинско-ирландский фильм в жанре абсурдистской трагикомедии с элементами магического реализма. Это история украинки Саши, которая после начала полномасштабного вторжения оказывается в Дублине, работает уборщицей и знакомится с Барри – некогда известным ирландским актером. Однажды на съемочной площадке к ее телу непонятным образом прирастает костюм с двухметровым копьем. Мир воспринимает эту странность на удивление спокойно, но Саше приходится научиться с ней жить", – рассказывает о своем новом проекте сам Антонио Лукич.

Сценарий к фильму режиссер написал совместно с ирландской сценаристкой Айлбхе Кеоган, которая ранее работала над сериалом Bad Sisters, была номинирована на телевизионную премию BAFTA и получила IFTA за сценарий драматического сериала Trespasses.

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Кастинг фильма возглавляет ирландка Айн О'Салливан, в профессиональном портфолио которой – "Мать Мария" с Энн Хэтэуэй, "Голубая луна" Ричарда Линклейтера и "Сайпан" со Стивом Куганом.

Кто сыграет главные роли в картине, пока неизвестно, но сообщается, что в настоящее время ведутся переговоры с известными международными актерами на главную мужскую роль.

При этом Национальное киноагентство Ирландии Fís Éireann/Screen Ireland выделило 650 тысяч евро на производство этого фильма.

Также пока неизвестно, когда зрители смогут увидеть картину.

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