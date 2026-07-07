Россия создала 'танк Франкенштейна': что известно о новом гибриде (фото, видео)

Российская промышленность не только создала гибрид, но и провела его модернизацию.

Россияне представили новый вариант танка Т-80 – он предусматривает установку башни от Т-80УД на шасси Т-80Б/БВ/У. На это обратил внимание портал Defense Express.

По мнению специалистов, появление условного Т-80-УЕ-1 2.0 свидетельствует о том, что РФ нашла способ использовать машины с харьковскими двигателями, которые она не способна ремонтировать.

Российская промышленность не только создала гибрид, но и провела его модернизацию. Внесенные изменения практически не отличаются от стандартного пакета усиления защиты и других усовершенствований, характерных для Т-80БВМ.

Машина получила комплексное обновление, предусматривающее установку современного оборудования и электроники. В частности, её оснастили тепловизионным прицелом и дополнительными защитными элементами, известными как "лопухи". В качестве основного комплекса динамической защиты использован "Реликт".

По словам экспертов, появление "нового" танка выглядит закономерным.

У России есть определенный запас танков Т-80УД, однако их полноценное восстановление затруднено из-за отсутствия возможности ремонта и производства дизельных двигателей 6ТД-1, которые были разработаны и выпускались в Харькове.

В то же время нельзя исключать и другой сценарий: для модернизации могли использовать отдельные башни от Т-80УД, которые длительное время находились на хранении. В частности, такие комплектующие ранее фиксировались на территории 61-го бронетанкового ремонтного завода.

Как уже отмечалось, вероятно, в основу модификации положено шасси танков Т-80Б, Т-80БВ или Т-80У с газотурбинными силовыми установками, определенное количество которых до сих пор остается в российских запасах.

Не исключено, что российские инженеры пытались интегрировать газотурбинный двигатель в корпуса Т-80УД. Однако такой вариант пока представляется менее вероятным, поскольку требует значительно более сложных конструктивных изменений.

Портал Defense Express отмечает, что запасы танков Т-80 в РФ уже почти исчерпаны. Таким образом, нынешняя модернизация представляет собой попытку вернуть в эксплуатацию технику, которая ранее оставалась на базах хранения или использовалась в качестве источника комплектующих

Российские танки – другие новости

Недавно в сети появились кадры, снятые на фронте в Украине, на которых была замечена новая версия российского основного боевого танка Т-72Б3. Машина получила усиленную броневую защиту, а также комплекс активной защиты "Арена-М", призванный повысить её живучесть на поле боя.

Последний использует радиолокационную систему, которая непрерывно сканирует окружающее пространство для выявления потенциальных угроз.

Еще ранее российская госкорпорация "Ростех" объявила о передаче вооруженным силам РФ очередной партии основных боевых танков. В нее вошли модернизированные Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М.

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