Обнаружено еще 7 смертей мобилизованных во время учений в 'Скеле', - журналисты

Шесть из них, как и предыдущие 25, произошли в течение полугода.

Выявлено ещё семь случаев смерти мобилизованных во время учений в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля". Как отмечает издание "Бабель", после публикации расследования о "Скеле", в котором сообщалось о 25 случаях смерти мобилизованных во время базовой общевойсковой подготовки с конца осени 2025 года по весну 2026 года, в редакцию обратились родные и близкие других новобранцев, погибших во время БЗВП.

"Шесть новых эпизодов охватывают тот же период в полгода, один – произошел летом прошлого года. Большинство мобилизованных умерли, пробыв в полку менее месяца. Всего с конца осени прошлого года по весну 2026-го редакция зафиксировала 31 случай смерти", – отмечают журналисты.

Отмечается, что все новые выявленные случаи, как и предыдущие, а также контакты родственников умерших редакция передала следователям Государственного бюро расследований.

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Случаи этих мобилизованных

"Бабель" также приводит список мобилизованных, которые умерли во время учений:

Богданов Сергей Анатольевич, 43 года. По словам близких, у него не было наркотической зависимости. По словам родных, 26 января Богданова мобилизовали в "Скелю". Он скончался в больнице 4 февраля.

Официальная причина смерти – острая сердечно-сосудистая недостаточность, кардиомиопатия неуточненная. По словам матери Ольги Богдановой, у неё есть фото, на котором у мужчины избито лицо. "Также она говорит, что когда тело сына одевали в морге, оно выглядело избитым", – добавили журналисты.

Чаусов Игорь Николаевич, 38 лет. По словам близких, у него также не было наркотической зависимости. 11 февраля он попал в 155-ю отдельную механизированную бригаду, БЗВП проходил на базе "Скели", он был официально прикомандирован туда. Умер 7 марта в больнице.

Официальная причина смерти – интоксикация, токсическое действие неуточненных веществ, случайное отравление и воздействие других и неуточненных химических и ядовитых веществ. На фото и видео, предоставленных женой, запечатлены посиневшие пальцы рук и ног.

Кукса Андрей Викторович , 47 лет. По словам близких, у мужчины не было наркотической зависимости. Его мобилизовали в "Скелю" 15 октября, но, как говорят родные, его долго не оформляли официально. Мужчина скончался 6 декабря в подъезде дома в Желтых Водах.

Официальная причина смерти – умышленное самоповреждение. Родные самостоятельно нашли тело в морге, они рассказывают о шести ударах острым предметом в область шеи. Они утверждают, что мужчину преследовали и убили.

Набракло Евгений Михайлович , 41 год. По словам родных, он не страдал наркотической зависимостью, был верующим. Его мобилизовали в "Скелю" 1 декабря. Умер в больнице 1 января.

Официальная причина смерти – острый гнойный бактериальный менингит. По словам родных, тело Евгения выглядело крайне худым и истощённым.

Цуканов Дмитрий Васильевич , 41 год, находился на заместительной поддерживающей терапии. Мужчину мобилизовали в "Скелю" 21 января. Он скончался в районе места проведения БЗПВ 2 февраля.

Официальная причина смерти – пневмония. Отец Василий Цуканов говорит о подозрительных следах на теле сына.

Потапенко Владимир Андреевич , 51 год. По словам близких, у него не было наркотической зависимости. По словам жены Елены Дудиной, мужчина попал в полк 2 февраля, а скончался 21 февраля во время охраны одного из объектов "Скели".

Официальная причина смерти – легочно-сердечная недостаточность, очаговая пневмония. Жена считает, что Владимиру вовремя не оказали медицинскую помощь.

Татаринцев Игорь Александрович , 28 лет. По словам близких, у мужчины не было наркотической зависимости. Его мобилизовали 9 июля 2025 года, а умер он в больнице 13 июля 2025 года.

Официальная причина смерти – кардиомиопатия. В больницу он поступил с подозрением на отравление неизвестным веществом.

Скандал вокруг "Скели"

Как сообщалось, ранее издание "Бабель" в своём расследовании указало, что с конца 2025 года до весны 2026-го в "Скеле" умерли как минимум 26 военнослужащих (после выхода публикации число было скорректировано до 25), проходивших учебно-боевую подготовку. Все эти случаи не были связаны с боевыми потерями.

Большинство людей, личности которых установили журналисты, умерли от пневмонии, сердечно-сосудистых заболеваний и других болезней вскоре после мобилизации. Родственники говорят о следах побоев на телах, а также о том, что многим из умерших медицинскую помощь оказали слишком поздно.

Впоследствии Ольга Решетилова, военный омбудсмен Украины, отметила, что в "Скеле" ранее удалось идентифицировать группу инструкторов, организующих издевательства над военнослужащими на полигонах, но мер ни по привлечению их к ответственности, ни по предотвращению противоправных действий в будущем принято не было.

Командира "Скели" Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время расследования в полку, которое проводит Государственное бюро расследований.

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