'Аллергия' Дональда Трампа на Украину и равнодушие к войне дали Киеву зеленый свет, – СМИ

Положительным аспектом безразличия Трампа является та новая свобода, которую это дает Украине на поле боя и в небе над российскими городами.

Искусство заключения сделок, похоже, не может сравниться с искусством войны – и украинцы доказывают, что понимают как врага, так и своего якобы друга в Белом доме, сообщает The IPaper.

В статье говорится, что инновации, новые технологии и глубокие удары по сердцу России начинают давать Украине преимущество в ее затянувшейся войне с Россией.

Однако один фактор, который оказывается решающим среди всех остальных, дал украинцам возможность снять тормоза и нанести прямые удары по городам Владимира Путина и его военной экономике.

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""Аллергия" Дональда Трампа на Украину и его равнодушие к войне, которую, по его словам, он мог бы закончить за 24 часа, дали Киеву зеленый свет на расширение войны на украинских условиях – и Киев пользуется этой возможностью, чтобы нанести удар", – считает издание.

Во времена бывшего президента США Джо Байдена американская администрация панически опасалась, что в случае провокации Путин эскалирует войну, нанеся колоссальный ущерб мировой экономике.

Как отмечает издание, по этой причине прежняя администрация США пыталась сдержать Украину и ограничить удары по российской инфраструктуре и крупнейшим городам страны.

Однако, по мнению экспертов, предвзятость и леность нынешнего президента привели к тому, что он неверно оценил изменчивый характер конфликта.

"Между тем его антиукраинская позиция ослабила как его собственные переговорные позиции, так и позиции Путина, одновременно укрепив отношения Украины с Европой и предоставив президенту Украины Владимиру Зеленскому большую военную свободу действий", – отмечает издание.

Заместитель директора Программы по России и Евразии и руководитель Украинского форума в аналитическом центре "Чатэм-Хаус" Орисия Луцевич считает, что "аллергия Трампа на Украину" берет свое начало в 2019 году, когда Конгресс впервые инициировал процедуру импичмента против него. Тогда его обвинили в использовании военной помощи на сумму 400 млн долларов в качестве средства давления на Киев.

"Он не хочет, чтобы ему об этом напоминали; для него это болезненно. К тому же мы знаем, что Трамп не внимательно читает все разведывательные отчеты о конфликте, потому что ему это неинтересно и он принципиально не верит в Украину. Он, по сути, отстранился от принятия каких-либо решений, касающихся войны", – добавила Луцевич.

Отмечается, что положительным аспектом безразличия Трампа является новая свобода, которую это дает Украине на поле боя и в небе над российскими городами, а также возможность разрабатывать собственные инновационные ракетные и беспилотные системы.

"Мы находимся на новом этапе войны, где Украина имеет преимущество в инновациях и может разрабатывать многие необходимые ей средства, а Трамп, похоже, принципиально не понял это изменение в возможностях", – считает Луцевич.

Старший преподаватель Школы международных отношений Университета Сент-Эндрюса Марк Де Воре соглашается, что Трамп ограничен собственными предубеждениями, и сравнивает его представления о России с персонажем боевика 1980-х годов.

"Я не думаю, что Трамп на самом деле способен принять идею о том, что Украина может победить Россию. Кажется, у него есть врожденное предубеждение, что крупные страны с большими ресурсами держат все козыри в руках, когда речь идет о войне, несмотря на его собственный провал с Ираном", – поделился он с изданием.

Заявления Трампа о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Трампа, и Россия, и Украина хотят закончить войну как можно скорее. Более того, по его мнению, это может произойти раньше, чем многие считают. Глава Белого дома считает, что российский диктатор Владимир Путин испытывает давление, поэтому хочет положить конец войне, которую и начал против Украины. Президент США сообщил, что на саммите в Анкаре будет обсуждаться вопрос о том, как можно завершить войну в Украине.

Также мы писали, что Трамп и Зеленский проведут встречу в Анкаре на саммите НАТО в среду, 8 июля. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Трамп, вероятно, свяжется с Путиным после разговора с Зеленским. В прошлом месяце Зеленский призвал к проведению двусторонней встречи с Путиным, но лидер Кремля отказался. Россия заявила, что любое решение должно предусматривать полное установление Москвой контроля над украинским регионом Донбасса.

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