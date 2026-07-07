Одна из стран НАТО заказала артиллерийские снаряды для Украины на десятки млн евро

Контракт предусматривает поставку нескольких тысяч 155-мм артиллерийских снарядов.

Одна из стран-членов НАТО заказала тысячи артиллерийских снарядов немецкого производства, которые в конечном итоге получит Украина. Об этом сообщил немецкий оборонный концерн Rheinmetall.

Отмечается, что контракт предусматривает поставку нескольких тысяч 155-мм артиллерийских снарядов. Его стоимость составляет несколько десятков миллионов евро.

В Rheinmetall не уточнили, какая именно страна разместила заказ. Также неизвестно, сколько снарядов получит Украина.

Видео дня

Как пишет The Defence Blog, боеприпасы представляют собой хорошо зарекомендовавшую себя комбинацию, которая уже широко используется на фронте в Украине. Речь идет о снарядах модификации ER02A1 B/B – 155-мм фугасных снарядах, выпускаемых в двух конфигурациях: со стандартной донной частью, дальность полета которых составляет примерно 30 км, и версии с донным газогенератором дальностью до примерно 40 км.

В издании отметили, что Rheinmetall производит ER02A1 на своем заводе Expal Munitions в Испании. Концерн купил этот предприятие в 2023 году специально для расширения производства крупнокалиберных боеприпасов за пределами своей основной базы в Германии.

Украина уже использует снаряды ER02A1, совершая выстрелы из различных гаубиц западного производства, включая шведскую Archer, французскую Caesar, немецкую PzH 2000, и немецкие самоходные орудия RCH 155.

В Rheinmetall также подчеркнули, что этот конкретный заказ является частью более широкой тенденции, а не единичной сделкой. В концерне сообщили, что производство по данному заказу уже началось, и компания планирует завершить его до апреля 2027 года.

Rheinmetall может продать Украине лишь 8 процентов снарядов

Напомним, что в 2026 году Украина запросила 1,2 млн 155-мм артиллерийских снарядов повышенной дальности. Однако, в Defense Express отметили, что немецкий концерн Rheinmetall имеет возможность изготовить и передать только 100 тысяч снарядов, то есть лишь примерно 8%.

Аналитики привело слова генерального директора Rheinmetall Армина Паппернегера, который сказал об этом на конференции по итогам первого квартала 2026 года. При этом он уточнил, что концерн готов поставлять и боеприпасы, способные поражать цели на расстоянии до 60 км.

Вас также могут заинтересовать новости: