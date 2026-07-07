Чеснок против имбиря: эксперты объяснили, что лучше для здоровья

Нет доказательств, что чеснок укрепляет иммунитет.

И чеснок, и имбирь являются крайне полезными для здоровья продуктами. Они обладают уникальными питательными и антиоксидантными свойствами, которые могут помочь укрепить иммунитет. Однако чеснок содержит больше некоторых витаминов и минералов, а также больше белка и углеводов на порцию, чем имбирь. Портал verywellhealth.com рассказывает, как влияют на организм чеснок и имбирь, что из них полезнее и почему.

Польза чеснока для иммунитета

Добавки с чесноком часто рекламируются как "укрепляющие иммунитет", но было проведено очень мало качественных исследований, подтверждающих это.

Целый чеснок содержит аллиин, который превращается в аллицин при жевании, нарезке или измельчении. Аллицин нестабилен и быстро превращается в другие серосодержащие соединения, которые предположительно усиливают противовирусную реакцию на вирусы гриппа или простуды. Однако необходимы более качественные исследования.

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Иммунная польза имбиря

Имбирь содержит антиоксиданты, которые помогают защитить клетки от повреждений, вызванных окислительным стрессом. Это может помочь защитить от хронических заболеваний, таких как болезни сердца и некоторые виды рака.

Гинджерол, природный компонент корня имбиря, может помочь облегчить симптомы болезней, такие как симптомы простуды и боль в горле.

Другие полезные свойства чеснока и имбиря

Чеснок связывают с возможными полезными свойствами для здоровья, такими как:

Антибактериальное действие

Может помочь защитить от заболеваний сердца и кровеносных сосудов, вызывающих атеросклероз (накопление бляшек на стенках артерий) и инсульт

Может помочь снизить уровень холестерина

Может помочь контролировать кровяное давление

Антиоксидантное действие

Противовоспалительное действие

Противогрибковые свойства

Имбирь может обладать такими полезными свойствами для здоровья, как:

Может помочь при тошноте (исследования дали неоднозначные результаты)

Антиоксидантное действие

Помогает повысить эффективность пищеварения

Может помочь при вздутии живота, газообразования, запорах и других расстройствах пищеварения

Может помочь контролировать уровень сахара в крови

Может помочь облегчить боль и воспаление при артрите

Может помочь облегчить боль при менструальных спазмах в долгосрочной перспективе (имеет отложенный эффект)

Потенциальные недостатки чеснока

Чеснок, особенно сырой, может вызывать расстройство желудка, такое как боль в животе, метеоризм, изжога и тошнота.

Чеснок, особенно чесночные добавки, также могут увеличить риск кровотечения, особенно если вы принимаете лекарства, разжижающие кровь.

Чеснок может вызывать неприятный запах изо рта и тела. Кроме того, у некоторых людей может быть аллергия на чеснок.

Потенциальные недостатки имбиря

Имбирь может вызывать желудочно-кишечные побочные эффекты, такие как дискомфорт в животе, диарея и изжога. Имбирь также может вызывать раздражение полости рта и горла.

Имбирь также может взаимодействовать с некоторыми лекарствами и растительными препаратами, особенно с теми, которые действуют как разжижающие кровь. Более высокие дозы (например, добавки) могут увеличить риск кровотечения.

Кроме того, имбирь может влиять на инсулин и снижать уровень сахара в крови.

Ранее диетологи объяснили, какой гарнир полезнее - рис или картошка.

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