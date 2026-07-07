Механизированное наступление РФ остановили на полгода: подробности спецоперации 'Ашан'

Силы обороны Украины нанесли скоординированный масштабный удар по российской технике в глубоком тылу.

Российские захватчики были вынуждены отвести от линии фронта значительное количество техники после украинской операции "Ашан". На восстановление потенциала врагу потребовались месяцы. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в Telegram.

"Наша задача – действовать асимметрично против врага. Операция "Ашан" – один из примеров того, как технологии, разведка и качественное планирование позволяют системно ослаблять наступательный потенциал противника", – отметил Федоров.

По словам министра, первый этап спецоперации был проведен в прошлом году. Для нее были заготовлены специально разработанные дроны, собраны необходимые разведывательные данные и подготовлен масштабный удар по технике противника в глубоком тылу.

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За три суток Силы обороны поразили 949 вражеских целей. Федоров подчеркнул, что после операции враг отвёл значительную часть техники от линии фронта, а на восстановление потерь ему понадобились месяцы.

Второй этап

"Несколько недель назад мы повторили эту операцию. На этот раз основной целью стала вражеская артиллерия. Она остается одним из главных вызовов на поле боя. Поэтому мы начали искать новое решение", – сообщил Федоров.

Как добавил министр, для второго этапа операции был разработан новый боеприпас для поражения артиллерии. В результате – 231 пораженная цель, из которых 171 уничтожена.

"Всего за два этапа операции "Ашан" Силы обороны поразили 1 180 вражеских целей", – подчеркнул Федоров.

Он добавил, что каждая такая операция – это не только уничтоженная техника: "Это сорванные планы врага, меньше возможностей для его наступления и больше шансов сохранить жизнь наших военных".

Спецоперация "Паутина"

Как сообщал УНИАН, в июне 2025 года Украина провела одну из самых масштабных секретных операций войны, атаковав российские аэродромы с помощью дронов-камикадзе в рамках спецоперации под кодовым названием "Паутина". Эту операцию готовили 18 месяцев.

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