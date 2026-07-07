За три года в НАБУ не выдвинуто ни одного подозрения попавшимся на коррупции сотрудникам, – ВСК ВРУ

Согласно отчету, ни один обвинительный акт не был направлен в суд.

За три года в рамках уголовных дел, связанных с возможными коррупционными правонарушениями со стороны сотрудников НАБУ, не было выдвинуто ни одного подозрения, не было составлено ни одного обвинительного акта и не вынесено ни одного приговора. Об этом говорится в отчете Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти.

Его авторы выразили особую обеспокоенность ситуацией с внутренним контролем и добросовестностью сотрудников самого НАБУ.

"В 2022–2025 годах было зарегистрировано шесть уголовных производств в отношении возможных коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений сотрудников НАБУ, в частности по ст. 368 УК Украины. В то же время за весь указанный период: ни одному лицу не было предъявлено подозрение; ни один обвинительный акт не был направлен в суд; обвинительных приговоров нет", – сообщается в отчете ВСК.

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Временная следственная комиссия считает, что такая статистика может свидетельствовать об отсутствии реальных результатов внутреннего контроля, а также о выборочности и закрытости системы в вопросах ответственности собственных сотрудников.

Ранее международные эксперты, проводившие первый независимый аудит НАБУ, обратили внимание на хронические "сливы" информации из Бюро, в отношении которых не было проведено ни одного результативного расследования.

"Это не государственный орган по борьбе с коррупцией – это каста неприкасаемых, которые покрывают друг друга", – прокомментировал результаты международного аудита НАБУ политический эксперт Олег Постернак.