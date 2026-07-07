Страна, авиатопливо которой РФ планировала купить, категорически запретила его продавать Москве

Ранее стало известно, что Россия планирует импортировать партию авиационного топлива японского происхождения.

Запрет Японии на экспорт авиационного топлива в Российскую Федерацию распространяется на поставки через третьи страны и путем перевалки. Об этом заявил министр торговли Японии Рёсей Аказава, сообщает Reuters.

По его словам, Япония в координации со странами G7 и другими представителями международного сообщества запретила экспорт в РФ "широкий перечень товаров в рамках санкций против России, и авиационное топливо также подпадает под этот экспортный запрет". Аказава подчеркнул, что запрет распространяется на поставки в РФ через третьи страны, в частности путем перевалки грузов с судна на судно в море.

Он указал, что министерство экономики, торговли и промышленности Японии работает над предотвращением обхода санкций, повышая осведомленность представителей отрасли. Это включает обмен информацией с японскими и иностранными органами власти.

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Ранее сообщалось, что Москва планирует импортировать партию авиационного топлива японского происхождения через трейдеров. Такой шаг стал следствием топливного кризиса, вызванного украинскими ударами по российской энергетической инфраструктуре.

Топливный кризис в России – последние новости

По оценкам аналитиков, нынешний топливный кризис в России стал самым серьезным и масштабным как минимум с начала полномасштабного вторжения в Украину. По состоянию на конец июня дефицит бензина и дизельного топлива охватил почти 80 российских регионов. В ряде из них, прежде всего в центральной и южной частях страны, местные власти ввели официальные ограничения на продажу топлива.

Пытаясь компенсировать острую нехватку топлива, Россия начала морские поставки бензина из Индии. По информации из источников, в РФ уже отправлено не менее 60 тысяч тонн бензина.

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