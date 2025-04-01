Президент США назвал решение суда "очень важным делом".

Решение суда запретить лидеру французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен баллотироваться на государственные должности президент США Дональд Трамп назвал "очень важным делом". Об этом пишет Politico.

"Я все об этом знаю, и многие люди думали, что ее ни за что не осудят. Ее запретили на пять лет, а она была ведущим кандидатом", - сказал Трамп, имея в виду вероятное участие Ле Пен в предстоящих президентских выборах во Франции.

Издание напомнило, что ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс сказала, что когда людей исключают из политики, то это вызывает "беспокойство".

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"Исключение людей из политического процесса вызывает особое беспокойство, учитывая агрессивный и коррумпированный закон, который ведется против президента Трампа здесь, в Соединенных Штатах", - сказала Брюс, отказавшись прямо комментировать дело Ле Пен.

Приговор Марин Ле Пен: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, Марин Ле Пен приговорена к четырем годам тюремного заключения, два из которых являются условными, а еще два она должна носить электронный браслет. Также политик должна выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Также суд запретил Ле Пен избираться в органы власти сроком на пять лет. Двенадцать помощников, которые проходили по делу о нецелевом расходовании средств Европарламента, также были признаны виновными в растрате. Суд оценил общий ущерб в 2,9 млн евро.

Впоследствии сторонники Ле Пен вступились за "подругу Путина". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал пост в ее поддержку: "Я - Марин". В свою очередь член Палаты представителей Нидерландов Герт Вилдерс отметил, что "шокирован невероятно суровым" приговором. Заместитель председателя Совета министров Италии Маттео Сальвини обвинил Брюссель в "объявлении войны". А в Кремле указали на нарушение демократических норм европейскими столицами.

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