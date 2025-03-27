Катерина Шварц

Перед началом мероприятия Зеленский провел переговоры с Макроном и Стармером.

В Париже стартовал саммит лидеров стран-союзниц Украины из так называемой "коалиции желающих", сообщает Офис президента Украины.

Отмечается, что в мероприятии принимают участие президенты Украины, Франции, Литвы, Финляндии, Кипра, и.о. президента Румынии, канцлер Германии, премьер-министры Великобритании, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Хорватии, Эстонии, Греции, Ирландии, Исландии, Италии, Латвии, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов, Польши, Португалии, Чехии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов представлены Австрия, Австралия и Канада.

"Коалиция желающих": повестка дня саммита 27 марта

По данным ОПУ, участники встречи обсудят продолжение устойчивой поддержки Украины, а также усиление украинской армии и оборонно-промышленного комплекса.

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"Отдельно остановятся на всех вопросах, связанных с переговорным процессом по установлению мира, и механизмах реализации первых шагов по прекращению огня. Лидеры также обсудят перспективу развертывания гарантийных сил в Украине как часть будущего мирного урегулирования при поддержке США", - говорится в сообщении.

Как отметил корреспондент Europe Адам Парсонс, переговоры будут сосредоточены на трех вещах: отношения с США; военная помощь Украине; что произойдет, если будет прекращение огня.

По его словам, "это важные переговоры по ряду причин":

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"Просто нечасто можно увидеть столько политических и дипломатических лидеров в одном месте".

С присутствием Турции, НАТО и Украины это уже не просто встреча "лидеров ЕС и Великобритании", добавил Парсонс.

По данным Sky News, перед началом саммита президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и британским премьером Киром Стармером.

"Коалиция желающих" - актуальное

Напомним, "коалиция желающих" - это группа стран-союзниц Украины, которые согласились помочь гарантировать стабильный мир после окончания войны. Среди основных инициатив - возможная отправка миротворческого контингента.

Стоит отметить, что накануне саммита 27 марта СМИ сообщали, что Европа, похоже, передумала отправлять своих миротворцев в Украину. Отмечалось, что идея отправки миротворцев натолкнулась на материально-технические и политические ограничения.

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