Европейские страны политически и технически не готовы на такую миссию, не говоря уже о сопротивлении России и США.

Европа, похоже, передумала отправлять своих миротворцев в Украину и теперь ищет альтернативные варианты поддержки Киева. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на слова европейских дипломатов.

За последние несколько недель под предводительством Британии и Франции сформировалась "коалиция желающих" из около 30 стран, которые желали как-то помочь Украине гарантировать стабильный мир после окончания войны. Но идея отправки миротворцев, которая активно обсуждалась до недавнего времени, натолкнулась на материально-технические и политические ограничения, включая противодействие тандема РФ и США.

Неназванный европейский дипломат заявил, что сейчас европейцы "отступают" от идеи отправить войска и пытаются придумать "что-то, что могло бы быть более разумным". Другой добавил, что идея отправки войск была привлекательной, "когда Украина была в лучшем положении", но при нынешней ситуации на фронте и учитывая то, кто сидит в Белом доме, идея миротворцев уже не так привлекательна.

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Официальные лица сказали, что дискуссии на встрече в Париже на этой неделе будут сосредоточены на ряде вопросов, таких как усиление самой Украины для сдерживания будущих атак и мониторинг ограниченного прекращения огня, о котором якобы договорились на переговорах в Саудовской Аравии.

Высокопоставленный европейский чиновник из сектора обороны сказал, что отступление от идеи миротворческой коалиции не означает, что отдельные страны не развернут свои подразделения в Украине "для обучения и другой поддержки".

Как отмечает Reuters, хотя шансы на отправку миротворцев уменьшаются, сама идея остается среди возможных вариантов. Например, в концептуальном документе, с которым ознакомились авторы публикации, сказано, что отправка миротворческого контингента возможна "как часть будущего мирного урегулирования и при поддержке Соединенных Штатов".

По словам дипломатов, альтернативой миротворцам могло бы стать усиление войск в соседних с Украиной странах, таких как Румыния.

Также упоминается недавно озвученное предложение премьер-министра Италии Джорджии Мелони: распространить на Украину 5-ю статью НАТО о коллективной обороне, но без полноценного вступления в Альянс. Один европейский дипломат отметил, что такой шаг предложит "самую большую гарантию безопасности, которую вы можете предоставить за меньшую цену", чем фактическое развертывание войск в Украине.

Миротворцы в Украине

Как писал УНИАН, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял о готовности отправить войска в Украину в рамках международной коалиции. В разное время назывались цифры от 10 до 30 тысяч военных. Но только при условии, что США будут гарантировать им безопасность.

Однако в последнее время Стармер заговорил о привлечении авиации и флота к миротворческим усилиям в Украине, а об отправке солдат уже не упоминает.

Британские СМИ пишут, что вся тема отправки миротворцев в Украину превратилась в "политический театр" без всякой конкретики.

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