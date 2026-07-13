После смерти Грэма Киев столкнулся с новой проблемой: Bloomberg оценил последствия

По информации издания, в Украине смерть Грэма восприняли как большую утрату.

Смерть сенатора Линдси Грэма лишает ключевых союзников США, таких как Украина, которым было трудно влиять на администрацию Дональда Трампа, одного из самых эффективных каналов связи с Белым домом. Об этом пишет Bloomberg.

Издание напомнило, что за последние три дня перед смертью сенатор от Южной Каролины встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, осмотрел завод по производству дронов в Украине и заключил соглашение с сенаторами о продвижении законопроекта о санкциях против РФ.

"Это был 10-й визит республиканца из Южной Каролины в страну с момента начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, и он провел значительную часть второго срока Дональда Трампа, пытаясь сохранить поддержку США в вопросах обороны Украины против российского вторжения, несмотря на напряженные отношения президента США с Зеленским. До этого Грэм находился на саммите НАТО в Турции, где прилагал усилия для сглаживания напряженности между этим давним военным альянсом и Трампом", - напомнили в материале.

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Как отмечает издание, теперь Украине и другим союзникам США придется искать "других защитников", что будет непросто. По словам авторов публикации, Грэм обладал уникальным набором навыков, сочетая тесные отношения с Трампом, способность сотрудничать с сенаторами-демократами, а также прочные связи с иностранными лидерами.

"И несмотря на разочарование Трампа тем, что он не смог выполнить свое предвыборное обещание прекратить войну в Украине с первого же дня, Грэм был важным союзником для Зеленского, которому приходилось прилагать усилия, чтобы поддерживать стабильные отношения с президентом", - подчеркнули в материале.

Как сообщил Bloomberg источник, в Киеве смерть Грэма восприняли как большую утрату, ведь это был один из немногих республиканцев, который поддерживал Украину и делал все возможное, чтобы помочь стране.

"Украина потеряла настоящего друга, а Америка - одного из своих лучших сыновей. Память о друзьях измеряется не словами, а поступками. Линдси Грэм был настоящим другом Украины благодаря тому, что он сделал", - написал глава ОП Кирилл Буданов.

В то же время руководитель Института исследований "Пента" в Киеве Владимир Фесенко подчеркнул, что Грэм играл важную роль как один из лоббистов Украины в окружении Трампа, даже если ему не всегда удавалось добиться своего.

"Трамп не всегда прислушивался к Грэму, поскольку тот не обладал таким влиянием, как, например, посланник Виткофф. Теперь перед нами встает вопрос: есть ли другие такие фигуры, как Грэм, - с влиятельными должностями в Сенате и доступом к Трампу?" - спросил он.

В свою очередь один из европейских дипломатов рассказал изданию, что страны Европы рассматривали Грэма как ключевую фигуру, обладающую влиянием в Белом доме, не только для поддержки Украины, но и для наказания России. Также сенатора считали одним из немногих высокопоставленных республиканцев, проявлявших активный и осведомлённый интерес к вопросам внешней политики.

"Нам понадобятся другие сенаторы, которые смогут занять его место в вопросах Украины", - заявил представитель Дон Бэкон, республиканец из Небраски и активный сторонник Украины.

Также его коллега-республиканец из Южной Каролины, сенатор Тим Скотти, вспомнил об уникальном стиле защиты интересов Грэма.

"Вот что нам нужно помнить о Линдси и Украине: он хотел спасти как можно больше украинских жизней, потому что знал то, что знаем мы все: что Россия была агрессором, что Россия через Путина пыталась устроить геноцид украинцев. И Линдси Грэм хотел встать на защиту и сказать: "Нет, при моей жизни этого не будет". И он призвал президента Трампа приложить как можно больше усилий", - напомнил политик.

После смерти Грэма несколько сенаторов-демократов призвали быстро принять законопроект о санкциях против РФ. В частности, сенатор Ричард Блюменталь, демократ из Коннектикута, отметил, что это будет "достойной данью памяти".

"Я навсегда запомню наш последний длительный разговор в эти выходные, когда он радостно отмечал достижение согласия по нашему законопроекту о санкциях против России и сказал: "Это великое дело - мы все хорошо поработали"", - вспомнил политик.

Смерть Линдси Грэма - что известно

Как писал УНИАН, 12 июля внезапно скончался известный сенатор США Линдси Грэм. Как выяснилось, сенатор умер от "кратковременной и внезапной болезни".

"Семья сенатора Грэма ценит молитвы в это время и просит уважать его частную жизнь в этот невероятно тяжелый период", - отметили в его офисе.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смерть сенатора Грэма. Он выразил соболезнования семье Грэма, его близким и всем, кто имел честь работать вместе с ним.

"Он десять раз посещал Украину за годы полномасштабного вторжения России и был здесь, вместе с нашими людьми, тогда, когда это было наиболее необходимо. Мы поддерживали постоянный диалог, которого мне будет не хватать. Только за последнюю неделю мы встречались дважды", - рассказал глава государства.

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