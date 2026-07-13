После смерти Грэма Киев столкнулся с новой проблемой: Bloomberg оценил последствия

Смерть сенатора Линдси Грэма лишает ключевых союзников США, таких как Украина, которым было трудно влиять на администрацию Дональда Трампа, одного из самых эффективных каналов связи с Белым домом. Об этом пишет Bloomberg.
Издание напомнило, что за последние три дня перед смертью сенатор от Южной Каролины встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, осмотрел завод по производству дронов в Украине и заключил соглашение с сенаторами о продвижении законопроекта о санкциях против РФ.
"Это был 10-й визит республиканца из Южной Каролины в страну с момента начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, и он провел значительную часть второго срока Дональда Трампа, пытаясь сохранить поддержку США в вопросах обороны Украины против российского вторжения, несмотря на напряженные отношения президента США с Зеленским. До этого Грэм находился на саммите НАТО в Турции, где прилагал усилия для сглаживания напряженности между этим давним военным альянсом и Трампом", - напомнили в материале.
Как отмечает издание, теперь Украине и другим союзникам США придется искать "других защитников", что будет непросто. По словам авторов публикации, Грэм обладал уникальным набором навыков, сочетая тесные отношения с Трампом, способность сотрудничать с сенаторами-демократами, а также прочные связи с иностранными лидерами.
"И несмотря на разочарование Трампа тем, что он не смог выполнить свое предвыборное обещание прекратить войну в Украине с первого же дня, Грэм был важным союзником для Зеленского, которому приходилось прилагать усилия, чтобы поддерживать стабильные отношения с президентом", - подчеркнули в материале.
Как сообщил Bloomberg источник, в Киеве смерть Грэма восприняли как большую утрату, ведь это был один из немногих республиканцев, который поддерживал Украину и делал все возможное, чтобы помочь стране.
"Украина потеряла настоящего друга, а Америка - одного из своих лучших сыновей. Память о друзьях измеряется не словами, а поступками. Линдси Грэм был настоящим другом Украины благодаря тому, что он сделал", - написал глава ОП Кирилл Буданов.
В то же время руководитель Института исследований "Пента" в Киеве Владимир Фесенко подчеркнул, что Грэм играл важную роль как один из лоббистов Украины в окружении Трампа, даже если ему не всегда удавалось добиться своего.
"Трамп не всегда прислушивался к Грэму, поскольку тот не обладал таким влиянием, как, например, посланник Виткофф. Теперь перед нами встает вопрос: есть ли другие такие фигуры, как Грэм, - с влиятельными должностями в Сенате и доступом к Трампу?" - спросил он.
В свою очередь один из европейских дипломатов рассказал изданию, что страны Европы рассматривали Грэма как ключевую фигуру, обладающую влиянием в Белом доме, не только для поддержки Украины, но и для наказания России. Также сенатора считали одним из немногих высокопоставленных республиканцев, проявлявших активный и осведомлённый интерес к вопросам внешней политики.
"Нам понадобятся другие сенаторы, которые смогут занять его место в вопросах Украины", - заявил представитель Дон Бэкон, республиканец из Небраски и активный сторонник Украины.
Также его коллега-республиканец из Южной Каролины, сенатор Тим Скотти, вспомнил об уникальном стиле защиты интересов Грэма.
"Вот что нам нужно помнить о Линдси и Украине: он хотел спасти как можно больше украинских жизней, потому что знал то, что знаем мы все: что Россия была агрессором, что Россия через Путина пыталась устроить геноцид украинцев. И Линдси Грэм хотел встать на защиту и сказать: "Нет, при моей жизни этого не будет". И он призвал президента Трампа приложить как можно больше усилий", - напомнил политик.
После смерти Грэма несколько сенаторов-демократов призвали быстро принять законопроект о санкциях против РФ. В частности, сенатор Ричард Блюменталь, демократ из Коннектикута, отметил, что это будет "достойной данью памяти".
"Я навсегда запомню наш последний длительный разговор в эти выходные, когда он радостно отмечал достижение согласия по нашему законопроекту о санкциях против России и сказал: "Это великое дело - мы все хорошо поработали"", - вспомнил политик.
Смерть Линдси Грэма - что известно
Как писал УНИАН, 12 июля внезапно скончался известный сенатор США Линдси Грэм. Как выяснилось, сенатор умер от "кратковременной и внезапной болезни".
"Семья сенатора Грэма ценит молитвы в это время и просит уважать его частную жизнь в этот невероятно тяжелый период", - отметили в его офисе.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смерть сенатора Грэма. Он выразил соболезнования семье Грэма, его близким и всем, кто имел честь работать вместе с ним.
"Он десять раз посещал Украину за годы полномасштабного вторжения России и был здесь, вместе с нашими людьми, тогда, когда это было наиболее необходимо. Мы поддерживали постоянный диалог, которого мне будет не хватать. Только за последнюю неделю мы встречались дважды", - рассказал глава государства.