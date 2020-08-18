Лукашенко вскоре потеряет легитимность: у Тихановской назвали дату

Пересчитать голоса на выборах, которые состоялись 9 августа, уже невозможно, считают в штабе Тихановской.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что перевыборов не будет, несмотря на то, что это основное требование протестующих.

Это заявление прокомментировала представитель штаба соперницы Лукашенко на выборах Светланы Тихановской Анна Красулина в эфире телеканала " Украина 24 ".

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"Мы понимали, что позиция Лукашенко такая, и наше обращение по поводу мирной передачи власти направлено не только к нему, но и к адекватным чиновникам, которые в состоянии принять такое решение. Сам он пусть забаррикадируется в одной из резиденций и отстреливается изнутри, это его проблемы, никому лично он не нужен. А то, что власть должна перейти к народу, который победил, это очевидно ", - сказала она.

По словам Красулиной, Лукашенко останется легитимным только до 10 сентября - тогда заканчивается его мандат, а пересчитать голоса на выборах, которые состоялись 9 августа, уже невозможно.

"На этот раз все на Западе говорят, что реальных выборов не было, и 10 сентября его (Лукашенко - ред.) легитимность говорит всем "привет". Далее, пересчитать голоса и бюллетени уже невозможно, потому что есть свидетельство от котельной Бреста, по моему, или Кобрина, что они сожжены, уничтожены. Они больше недели находились в руках ЦИК. Поэтому никакой перерасчет невозможен", - сказала она.

Красулина рассказала, что они передали свидетельство о фальсификациях, но рассчитывать на суд нет смысла.

"ЦИК уже не признали (свидетельства о фальсификации - ред.), это все будет обжаловано, а наш Верховный суд, в отличие от Украины, как и парламент, и бывший президент - это все равно преступная группировка, поэтому правду там вы не найдете. Мы понимаем, что от мирного протеста на улицах нужно переходить к более серьезному влиянию, а именно - забастовкам. Это самое больное место режима, и забастовки распространяются ", - сказала она.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

17 августа предприятия по всей Беларуси провели забастовки.

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Автор: Андрей Василюк