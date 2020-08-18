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Лукашенко вскоре потеряет легитимность: у Тихановской назвали дату

11:23, 18 августа 2020
Мир
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Александр Лукашенко может потерять легитимность / REUTERS

Это заявление прокомментировала представитель штаба соперницы Лукашенко на выборах Светланы Тихановской Анна Красулина в эфире телеканала " Украина 24 ".

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"Мы понимали, что позиция Лукашенко такая, и наше обращение по поводу мирной передачи власти направлено не только к нему, но и к адекватным чиновникам, которые в состоянии принять такое решение. Сам он пусть забаррикадируется в одной из резиденций и отстреливается изнутри, это его проблемы, никому лично он не нужен. А то, что власть должна перейти к народу, который победил, это очевидно ", - сказала она.

По словам Красулиной, Лукашенко останется легитимным только до 10 сентября - тогда заканчивается его мандат, а пересчитать голоса на выборах, которые состоялись 9 августа, уже невозможно.

"На этот раз все на Западе говорят, что реальных выборов не было, и 10 сентября его (Лукашенко - ред.) легитимность говорит всем "привет". Далее, пересчитать голоса и бюллетени уже невозможно, потому что есть свидетельство от котельной Бреста, по моему, или Кобрина, что они сожжены, уничтожены. Они больше недели находились в руках ЦИК. Поэтому никакой перерасчет невозможен", - сказала она.

Красулина рассказала, что они передали свидетельство о фальсификациях, но рассчитывать на суд нет смысла.

"ЦИК уже не признали (свидетельства о фальсификации - ред.), это все будет обжаловано, а наш Верховный суд, в отличие от Украины, как и парламент, и бывший президент - это все равно преступная группировка, поэтому правду там вы не найдете. Мы понимаем, что от мирного протеста на улицах нужно переходить к более серьезному влиянию, а именно - забастовкам. Это самое больное место режима, и забастовки распространяются ", - сказала она.

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Автор: Андрей Василюк

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