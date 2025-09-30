В частности, по его мнению, нужно разрушить Керченский мост.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Бен Уоллес заявил, что временно оккупированный Крым нужно сделать "нежизнеспособным".

Как сообщает The Guardian, такое заявление экс-чиновник сделал на Варшавском форуме по безопасности. По его словам, это нужно сделать, чтобы поразить эго российского диктатора Владимира Путина.

Отвечая на вопрос о том, что Украина и ее союзники могут сделать для ускорения завершения войны, Уоллес сказал:

"Я думаю, что мы должны помнить о том, что мотивирует Путина. Путин влюблен в идею доминирования над Украиной, захват Украины, "Крым – это Россия"... Если прочитать его речи 2014 года, он сравнивает Крым со Святой Горой".

В этой связи, по его словам, мир должен "помочь Украине получить возможности дальнего боя, чтобы сделать Крым нежизнеспособным".

"Мы должны задушить Крым. И я думаю, что если Путин осознает, что ему есть что терять, что Крым не пригоден для проживания и не может функционировать... Нам нужны "Таурусы" из Германии, нам нужно разрушить Керченский мост, потому что это памятник эго Путина. И я думаю, что если мы это сделаем, Путин вдруг осознает, что ему есть что терять", – констатировал Бен Уоллес.

Оккупированный Крым – вы могли это пропустить

Несколько дней назад Силы обороны Украины сожгли в оккупированном Крыму два российских самолета Ан-26. Отмечалось, что поражены также радиолокационная станция надводной обстановки и РЛС "Мыс М1".

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, украинские воины поразили ценную систему российской ПВО в оккупированном Крыму. Речь о радиолокационной станции российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".

