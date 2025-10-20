Знаменитый королевский флот Великобритании в кризисе: некому ремонтировать субмарины

В Великобритании возникли проблемы с обслуживанием ядерных подводных лодок, которые много времени проводят в доках.

Королевский флот Великобритании столкнулся с масштабной проблемой в сфере поддержки атомного подводного флота и может полагаться лишь на две подводные лодки из десяти имеющихся. Это ограничило оперативные возможности флота, пишет портал Милитарный.

По решению генерала, сэра Гвина Дженкинса на флоте начата срочная 100-дневная кампанию для устранения системных задержек в техническом обслуживании подводных лодок.

Издание добавило, что флот Великобритании имеет в своем составе десять подводных лодок: пять многоцелевых типа Astute и четыре носителя баллистических ракет типа Vanguard. Они выполняют задачи в сфере ядерного сдерживания и патрулирования Северного и Атлантического океанов.

"Однако на практике из десяти подводных лодок боеспособными сейчас являются только две - одна типа Astute (HMS Anson) и один носитель баллистических ракет Vanguard (точный борт не раскрывается)", - говорится в статье.

Дольше всего в простое находится подводная лодка типа Astute - HMS Ambush. Она не выходила в плавание уже 1175 дней. А главная лодка серии HMS Astute простаивает около 111 дней.

Отмечается, что проблема боеготовности подводного флота связана с чрезмерно длительными сроками технического обслуживания. Кроме того, устаревшей инфраструктуры не хватает даже для поддержания действующего количества лодок. Не хватает также технического персонала для своевременного ремонта.

Авторы говорят, что ситуация с лодками типа Vanguard тоже неутешительная. "Хотя точная информация об их состоянии не разглашается, недавнее возвращение одной из лодок после 204 дней в море стало показательным: это рекорд для британского флота, который одновременно демонстрирует и чрезмерную нагрузку, ведь стандартная продолжительность патрулирования обычно составляет 3-6 месяцев", - пишут журналисты.

Не лучше ситуация и с ремонтами: главная лодка HMS Vanguard находилась на техническом обслуживании более 7 лет на базе Девонпорт - срок, который в британском парламенте назвали неприемлемым. Подобная судьба ждет и HMS Victorious, которая в сентябре 2023 года встала на масштабную модернизацию на той же верфи. По оценкам, работы могут продлиться от 5 до 7 лет.

Как отмечает издание, Королевский флот пытается исправить ситуацию. В частности, осуществляются работы по созданию дополнительных мощностей для обслуживания атомных подводных лодок. В том числе, плавучих сухих доков, которые закупаются в Фаслейне в рамках программы EUSTON. Кроме того, военно-морская база Девонпорт проходит масштабную реконструкцию своей доковой инфраструктуры для подводных лодок в рамках программы SWIF (Submarine Workforce and Infrastructure Future).

Также решаются бюрократические и организационные проблемы, которые привели к тому, что Королевский флот сейчас не может функционировать на уровне, которого требует национальная оборонная доктрина.

Атомные подводные лодки мира - больше новостей

Напомним, что модернизация флота продолжается также во Франции. Страна представила четвертую подводную лодку в серии атомных многоцелевых субмарин типа Suffren. Всего таких субмарин планируется построить шесть. Они являются носителями ракет, которые могут поражать цели на расстоянии 1000 км. Каждая может находиться в автономном режиме до 270 дней.

Строит новую атомную подводную лодку и США. Хотя из-за инфляции строительство подорожало на 1,7 млрд долларов и теперь лодка оценивается в 16,1 млрд долларов. Проект задерживается, лодка, вероятно, не будет построена в срок до октября 2027 года, как планировалось ранее.

Также известно, что Китай отправил в патрулирование подводную лодку класса Type 094, которая является носителем ядерных ракет. СМИ отмечают, что это одна из четырех современных субмарин Китая, который сейчас имеет ограниченный флот подводных лодок с баллистическими ракетами.

Проблемы со своим флотом субмарин имеет и Россия. Ее подводная лодка "Новороссийск", которая является носителем "Калибров", вернулась из Средиземного моря из-за технической неисправности.

