В 13 странах НАТО было зафиксировано не менее 54 случаев провокации с привлечением беспилотников.

После того, как в начале сентября в воздушное пространство Польши вторглись 19 беспилотников с территории Украины и Беларуси, были подняты польские шведские и нидерландские истребители, которые сбили три БпЛА. Премьер-министр Польши Дональд Туск применил статью 4 договора НАТО, что повлекло официальные консультации по взаимной обороне, пишет The Times.

Издание отмечает, что несмотря на начало операции "Восточный страж" после этого инцидента, целью которой является усиление потенциала НАТО вдоль российской границы, еще произошли отдельные случаи нарушения беспилотниками воздушного пространства других стран.

В статье говорится, что зафиксировало 54 подозрительных или провокационных случая наблюдения летательных аппаратов по меньшей мере в 13 странах НАТО, чаще всего в Германии.

Отмечается, что в Германии почти половина таких случаев была вблизи аэропортов, а около четверти - над военными объектами, полигонами и складом боеприпасов.

Издание указало, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен описала эту волну как "последовательную и эскалационную кампанию" гибридной войны, а канцлер Германии Фридрих Мерц прямо обвинил в этом Москву.

Бывший российский дипломат Борис Бондарев высказал предположение, что таким образом пророссийский диктатор Владимир Путин надеялся перенаправить поддержку из Украины. Также другие проводят параллели с тем, как Китай испытывает решимость Тайваня, еще есть версия, что это был классический сбор разведывательной информации.

Издание приводит данные, что большинство из зафиксированных 54 случаев наблюдения с помощью беспилотников находятся на стадии расследования, лишь семь из них привели к арестам.

Примечательно, что в Польше с того момента, как страна применила статью 4 НАТО, было зафиксировано по меньшей мере 24 инцидента вблизи аэропортов, 13 вблизи военных объектов и четыре вблизи других объектов критической инфраструктуры.

В то же время, некоторые из этих случаев могут быть недоразумениями. К примеру, издание вспоминает ситуацию, когда любитель из Хорватии решил запустить дрон вблизи аэропорта Франкфурта и за это ему выписали огромный штраф.

При этом, как сообщила государственная телерадиокомпания NRK был случай, когда у двух граждан Китая были обнаружены фотографии важных объектов инфраструктуры после того, как вблизи норвежской авиабазы Бардуфосс был замечен беспилотник.

По этой причине аэропорты все больше инвестируют в радары, радиосканеры и акустические датчики, но все еще в значительной степени полагаются на визуальное подтверждение для небольших самолетов.

Европейские правительства отреагировали на эти инциденты повышением военной готовности. В частности, НАТО перенесло свои средства обнаружения в Балтию, Германия ослабила правила использования дронов, а шведские и польские солдаты провели совместные учения по обороне.

Кроме этого, эксперты из Великобритании по противодействию дронам были отправлены для обучения служб безопасности в Молдове. Кроме этого было предложено создать финансируемую ЕС "стену дронов" из радаров и перехватчиков.

Ранее УНИАН сообщал, что результаты социологического опроса, проведенного центром Ipsos свидетельствуют о том, что после провокаций с беспилотниками во многих странах, являющихся членами НАТО, граждане Германии стали больше бояться российского вторжения. Опрос был проведен в начале октября, когда случаев фиксирования неизвестных беспилотников в воздушном пространстве НАТО стало значительно больше. По данным исследования, 27% респондентов считают вероятным военное противостояние с РФ в течение ближайших шести месяцев, тогда как 61% склоняются к мнению, что такого сценария не произойдет.

Также мы писали, что министр обороны Швеции Пол Йонсон считает, что провокации России против Европы имеют три цели, одна из которых заключается в том, чтобы проверить единство и решимость НАТО. Йонсон считает, что Россия хочет напугать Европу, чтобы она перестала поддерживать Украину, но ей это не удастся. Министр обороны Швеции выразил мнение, что лучший путь к миру в Украине заключается в увеличении военной помощи и усилении санкций против России.

