КНДР официально разрешила нанести ответный ядерный удар в случае убийства Ким Чен Ына

Ким очень беспокоится о своей личной безопасности.

Лидер КНДР Ким Чен Ын внес изменения в конституцию Северной Кореи, согласно которым вооруженные силы должны нанести ответный ядерный удар в случае убийства диктатора. Об этом пишет Daily Mail.

Причиной для этого шага стало убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и нескольких его ближайших советников на начальном этапе совместных американо-израильских атак на Тегеран.

Как отметили в Национальной разведывательной службе Южной Кореи, конституционная поправка была принята во время первой сессии 15-й Высшей народной ассамблеи, которая открылась в Пхеньяне 22 марта.

"Изменения формализуют процедуры ядерного удара в случае, если Ким будет убит или утратит способность руководить вооруженными силами страны. Согласно пересмотренной статье 3 закона о ядерной политике Северной Кореи, в случае угрозы вражеских атак системе ядерного командования и управления страны будет "автоматически и немедленно" нанесен ядерный ответный удар", - подчеркнули в Daily Mail.

По словам аналитиков, такое решение, скорее всего, отражает глубокую обеспокоенность внутри режима после успешных ударов США и Израиля по высшему руководству Ирана.

В то же время эксперт по северокорейским исследованиям в Сеульском университете Кукмин Андрей Ланков подчеркнул, что Пхеньян, возможно, тщательно изучил атаки на Тегеран и воспринял их как строгое предупреждение.

Он отметил, что режим КНДР, вероятно, был обеспокоен скоростью и точностью, с которыми были нанесены удары по военному и политическому руководству Ирана.

По мнению экспертов, такие изменения призваны обеспечить Северной Корее возможность нанести разрушительный ядерный удар даже в том случае, если сам Ким погибнет в начале войны.

Daily Mail напомнило, что Ким очень заботится о своей личной безопасности и постоянно находится в окружении охранников. Также диктатор избегает полетов, когда это возможно, и вместо этого путешествует в хорошо бронированном частном поезде, оснащенном современными системами безопасности.

"Любая попытка убийства Кима, вероятно, будет значительно сложнее, чем удары, нанесенные в Иране, из-за чрезвычайной изолированности Северной Кореи от внешнего мира. Границы страны остаются фактически закрытыми, а небольшое количество иностранных дипломатов, гуманитарных работников и бизнесменов, которым разрешено въезжать в страну, находится под постоянным наблюдением и строгими ограничениями", - объяснили в публикации.

Аналитики добавили, что тип сбора разведданных, который, как сообщается, используется в Иране, будет гораздо сложнее повторить в Северной Корее из-за ограниченных сетей видеонаблюдения и жестко контролируемого внутреннего интернета.

Профессор Ланков сказал, что если руководство Северной Кореи сочтет, что режиму грозит уничтожение, военные командиры, ответственные за запуск ядерного оружия, почти наверняка выполнят приказы о нанесении ответного удара.

Он считает, что любой ответный удар, скорее всего, будет направлен против США, а не против Южной Кореи, которая, по его мнению, не представляет реальной угрозы самостоятельного нападения на Северную Корею.

