Северная Корея испытывает ракеты с ИИ, предназначенные для ведения современной войны

Испытания подтвердили боеготовность крылатых ракет, которые будут развернуты в артиллерийских частях вблизи границы с Южной Кореей.

Северная Корея под руководством лидера Ким Чен Ына испытала комплекс тактических баллистических ракет, артиллерийских ракет и высокоточных крылатых ракет с искусственным интеллектом, разработанных для современной войны.

Как сообщает Reuters, продвинув разработку серии баллистических ракет дальнего радиуса действия и ядерного оружия, Северная Корея постоянно модернизирует свой тактический и обычный арсенал, обещая развернуть его вблизи границы с Южной Кореей.

По данным Центрального агентства национального агентства Кореи (KCNA), в ходе испытаний оценивалась мощность "боеголовки специального назначения" на тактических баллистических ракетах, надежность дальнобойных артиллерийских систем залпового огня и точность тактических крылатых ракет, управляемых искусственным интеллектом.

Видео дня

Ким заявил, что испытания показали, что оружие и автоматизированные системы запуска были успешно модернизированы, чтобы "соответствовать надлежащим условиям современной войны и улучшить их применение в боевых действиях".

В частности, как отмечается, испытания подтвердили боеготовность крылатых ракет, которые будут развернуты в артиллерийских частях вблизи границы с Южной Кореей, оснащенных системами точной навигации и управления на основе искусственного интеллекта, способными поражать цели на расстоянии 100 км (62 мили).

Аналитики отмечают, что заявленная терминальная система наведения крылатой ракеты, по всей видимости, является первым случаем, когда Северная Корея публично упоминает о внедрении искусственного интеллекта в ракеты - технологии, которая отображает и фиксирует цель с помощью данных в режиме реального времени. Ян Ук, военный эксперт Института политических исследований Асан, сказал:

"Речь идет об использовании искусственного интеллекта для распознавания цели и наведения ракеты".

Север ранее заявлял, что использовал технологию искусственного интеллекта в своих беспилотниках.

Хон Мин из Корейского института национального объединения заявил, что заявление Северной Кореи, вероятно, касается модернизированной версии существующей цифровой системы наведения в сочетании с технологией автоматического распознавания целей, хотя степень ее сложности невозможно проверить по отчету.

Новое оружие КНДР

Как сообщал УНИАН, КНДР использует российские технологии для строительства новых подводных лодок, на фоне чего Южная Корея планирует существенно усилить свой противолодочный флот. Речь идет о возможной закупке 24 вертолетов вместе с сопутствующим оборудованием, общая стоимость которой может составить около 3 млрд долларов. Такие данные содержатся в разрешении Госдепартамента США на потенциальный экспорт, отмечают аналитики.

В пакет входят 24 низкочастотных погружных сонара, 8 пулеметов M240D калибра 7,62 мм, а также 52 системы навигации и наведения с защитой от спуфинга (48 установленных и 4 резервных). Кроме того, предусмотрены двигатели T700-GE-401D, радары APS-153(V), системы распознавания "свой-чужой", комплексы связи, прицеливания, средства предупреждения об угрозах и контрмеры, а также запчасти, тренажеры, обучение персонала и техническая поддержка.

Вас также могут заинтересовать новости: