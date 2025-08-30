Северокорейский диктатор пообещал воспитать из детей погибших на войне против Украины солдат новых бойцов.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын выступил с речью перед семьями погибших солдат, которые воевали на стороне России против Украины. Он пообещал воздвигнуть в Пхеньяне памятник в честь погибших, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что Ким Чен Ын произнес "утешительную речь" перед семьями погибших, а также пообещал, что страна позаботится о детях убитых на войне против Украины военных. Он добавил, что их воспитают "такими же мужественными бойцами, как их отцы".

"Мое сердце разрывается от боли при виде этих маленьких детей. Я, наше государство и наша армия возьмем на себя полную ответственность за них и воспитаем их достойными и мужественными бойцами, как их отцы", - сказал глава КНДР.

Видео дня

Также Ким Чен Ын вручил семьям погибших фотографии убитых военных, завернутые в государственный флаг КНДР. Во время своей речи он неоднократно называл погибших солдат "мучениками" и заверил, что они сами мечтали о такой судьбе.

Ким Чен Ын подтвердил, что его солдаты воюют против Украины

Напомним, что в августе глава Северной Кореи Ким Чен Ын провел траурную церемонию по военным, которые были ликвидированы в ходе войны России против Украины. Были опубликованы снимки, на которых видно, как диктатор публично почитает солдат, которых сам же и отправил воевать.

Как пишет издание Bild, это первое открытое подтверждение того, что северокорейские солдаты воюют на стороне РФ и были ликвидированы в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: