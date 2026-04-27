Ким Чен Ын выступил на мемориале погибших в войне за Россию солдат КНДР, – Sky News

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии открытия мемориала северокорейским военнослужащим, ликвидированным в войне против Украины, сообщает Sky News.

Церемония прошла в Пхеньяне и была приурочена к годовщине восстановления контроля Россией над Курской областью. На мероприятии присутствовали российские официальные лица, включая представителей высшего руководства.

Во время церемонии Ким Чен Ын возложил цветы и принял участие в ритуале прощания, в том числе символически бросив горсть земли в могилу одного из погибших северокорейских военнослужащих.

В послании президента России Владимира Путина, зачитанном на мероприятии, отмечалось, что мемориал станет "символом дружбы и солидарности" между двумя странами.

По оценкам южнокорейской разведки, КНДР направила в Россию около 15 тысяч военнослужащих, из которых около 2 тысяч погибли.

В своём выступлении Ким Чен Ын заявил, что память о погибших военных будет служить "символом героизма корейского народа" и поддерживать союз с Россией. Он также выразил поддержку действиям Москвы, раскритиковав то, что назвал "гегемонистской политикой Запада".

По данным северокорейских государственных СМИ, лидер КНДР также подтвердил готовность и дальше поддерживать Россию в вопросах безопасности.

Церемония и заявления сторон рассматриваются как свидетельство дальнейшего углубления военного сотрудничества между Россией и КНДР на фоне продолжающейся войны в Украине.

Кроме того, Ким Чен Ын назвал главного врага КНДР - это Южная Корея. Лидер Северной Кореи заявил, что "южане" являются "самым враждебным государством" и пригрозил жесткой реакцией в случае военных провокаций со стороны соседей.

Вас также могут заинтересовать новости: