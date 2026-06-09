Американский авианосец возглавит крупнейшие в мире международные морские учения, - Forbes

Они пройдут на Гавайских островах и в Сан-Диего.

Авианосец Военно-морских сил (ВМС) США "Теодор Рузвельт" (CVN-71) возглавит учения "Край Тихого океана 2026", которые продлятся с 24 июня по 31 июля.

Как пишет Forbes, это крупнейшие в мире международные военно-морские учения. В настоящее время ожидается, что в них примут участие 25 000 военнослужащих из более чем 30 стран, с примерно 40 надводными кораблями, пятью подводными лодками и 140 самолетами. Они пройдут на Гавайских островах и в Сан-Диего.

"Теодор Рузвельт" в настоящее время базируется на военно-морской авиабазе Северный остров на полуострове Коронадо в заливе Сан-Диего.

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В издании напомнили, что он завершил свое последнее развертывание 14 октября 2024 года, в ходе которого он провел девять месяцев в море, преимущественно действуя в районах операций 5-го и 7-го флотов США. В то же время, весь 2025 год он находился в порту или проходил местные учения и техническое обслуживание у западного побережья.

Старейший авианосец США отправился в последний зарубежный визит

Как сообщал УНИАН, американский атомный авианосец USS Nimitz (CVN-68), который является старейшим действующим кораблем такого класса в составе ВМС США, совершит свой последний зарубежный заход в порт перед выводом из эксплуатации.

Авианосец, введенный в состав флота в мае 1975 года, завершил последнее боевое развертывание в конце 2025 года. После почти 52 лет службы его планируют списать в марте 2027 года.

"Нимиц" вышел из базы в Бремертоне в штате Вашингтон весной этого года в рамках перевода в новый порт приписки в Норфолке, штат Вирджиния. Во время перехода корабль участвует в миссии Southern Seas 2026, посещая страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

Поскольку "Нимиц" слишком велик для прохождения через Панамский канал, в конце апреля он совершил редкий переход вокруг Южной Америки через Магелланов пролив.

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