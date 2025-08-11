Корабли Китая столкнулись, когда преследовали филиппинских рыбаков

Корабль береговой охраны Китая столкнулся с кораблем ВМС Китая в западной части Филиппинского моря

Из-за опасного маневра в Южнокитайском море столкнулись два корабля береговой охраны Китая, которые пытались помешать филиппинским рыболовецким судам. Об этом сообщила береговая охрана Филиппин, которая и опубликовала соответствующее видео.

По данным South China Morning Post, береговая охрана Китая заявила, что принимала необходимые меры для изгнания филиппинских судов со спорного участка в Южнокитайском море.

Представитель китайской береговой охраны Ган Ю заявил, что китайская береговая охрана заставила несколько судов филиппинской береговой охраны уйти из вод вблизи отмели Скарборо после того, как они "проигнорировали неоднократные предупреждения китайской стороны и настойчиво вмешивались в водный путь".

Видео дня

На видео с места происшествия можно увидеть, что один из китайских катеров выполнял маневр в сторону филиппинского судна, но тому удалось проскочить. Зато китайское судно протаранило свое же судно поддержки. Судно получило серьезные повреждения

Инцидент произошел 11 августа недалеко от спорного рифа Скарборо, когда филиппинская береговая охрана сопровождала суда, которые раздавали гуманитарную помощь рыбакам в этом районе, сообщил в своем заявлении пресс-секретарь коммодор Джей Тарриела.

"Корабль Береговой охраны Китая CCG 3104, который преследовал на высокой скорости филиппинский корабль береговой охраны BRP Suluan, совершил рискованный маневр с правого борта филиппинского судна, что привело к столкновению с военным кораблем ВМС НОАК (Народно-освободительной армии Китая)", - сказал Тарриэла.

Больше о ситуации в южно-китайском море

Напомним, что это не первый инцидент между судами Китая и Филиппин. Конфликты между ними вспыхивают, поскольку каждая страна высказывает претензии на экономические зоны моря. Рыбаки с Филиппин выходят туда на рыбный промысел, а береговая охрана Китая пытается им препятствовать. Власти Филиппин периодически подчеркивают, что китайские корабли находятся в опасной близости от рыбацких судов. Кроме опасных маневров Филиппины обвиняют Китай в использовании водометов.

Одним из спорных участков стал риф Сэнди-Кей. Там развернули свои флаги обе страны.

Вас также могут заинтересовать новости: