Борт-гигант отследила Береговая охрана Филиппин и отправила ему радиовызов.

Сейчас не раз поднимается тема того, что возможна Третья мировая война. Есть несколько вариантов развития событий, в частности, некоторые аналитики полагают, что может разгореться конфликт между РФ и США. Россиянам приписывают в союзники Китай, а между тем у китайцев обостряется конфликт с филиппинцами.

В Филиппинах обвинили крупнейший в мире корабль береговой охраны - китайский 165-метровый борт-"монстр" CCG 5901, в запугивании. Позже стало известно, что борт бросил якорь в Южно-Китайском море в исключительной экономической зоне Манилы, пишет Business Insider.

Береговая охрана Филиппин (PCG) успешно отследила передвижение китайского корабля благодаря использованию канадской технологии обнаружения темных судов, сообщил спикер ведомства Джей Тарриела. "1 июля судно отплыло из Хайнаня и на следующий день вошло в исключительную экономическую зону Филиппин", - поделился он. Позже борт получил от PCG радиовызов, в котором его экипаж попросили подтвердить свои намерения и напомнили ему, что он действует в пределах ИЭЗ.

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В пятницу, 5 июля, Тарриела сообщал, что борт Китая стоял "более двух дней подряд" возле отмели Эскода и поддерживал "тесную близость" с судном PCG - расстояние между кораблями составляло "менее 800 ярдов" (почти 732 метра). Потом прес-секретарь Береговой охраны Филиппин добавил, что действия китайского борта были "запугиванием со стороны береговой охраны Китая". "Мы не собираемся отступать и не собираемся подвергаться запугиванию", - сказал спикер.

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Китай и Филиппины часто вступают в конфронтацию из-за Второй отмели Томаса, которая находится в исключительной экономической зоне.

Китай хочет установить контроль над отмелью и большей частью Южно-Китайского моря, однако в 2016 году международный трибунал постановил, что претензии китайской стороны не имеют под собой правовой основы. Филиппинские власти в 1999 году посадили на мель судно, чтобы заявить о своих претензиях на этот район.

Недавно состоялась встреча чиновников из Китая и Филиппин, на которой они заявили, что стремятся "восстановить доверие", чтобы помочь урегулировать морские споры.

В мае в Международной кризисной группе отметила, что отношения между двумя странами в морской сфере никогда не были такими нестабильными, как в последние семь месяцев.

Напомним, в середине июня стало известно о серьезном достижении КНР насчет ядерного оружия. По сведениям Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), китайские власти за последние 12 месяцев увеличили свои запасы ядерных боеголовок быстрее, чем любая другая страна, в том числе РФ и США.

Справка УНИАН. Исключительной экономической зоной называют район океана за пределами территориального моря государства, в пределах которого прибрежная страна имеет юрисдикцию над ресурсами.

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